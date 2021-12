Meisterschwanden Gestaltungsplan bewilligt: Weiterer Meilenstein für die Überbauung mit rund 40 Wohnungen Der Meisterschwander Gemeinderat hat den Gestaltungsplan «Flückenstrasse» genehmigt. Laut diesem soll im Südwesten der Gemeinde dereinst eine Überbauung mit vier Blöcken entstehen.

Richtprojekt einer Überbauung im Rahmen des Gestaltungsplans Flückenstrasse in Meisterschwanden zvg Projektbericht

Heute stehen auf dem Meisterschwander Lenzareal drei Gebäude, unter anderem ein Stofffachmarkt und ein Lagerverkauf-Outlet der Firma Créasphère. Das soll sich bald ändern, geht es nach dem Gestaltungsplan «Flückenstrasse», den der Gemeinderat von Meisterschwanden nun bewilligt hat.

Laut dem Plan ist für die zwei Parzellen im Südwesten der Gemeinde, die zusammen 7’464 m2 umfassen, eine Überbauung geplant. Dafür sollen die Parzellen zusammengelegt werden. Und im zum Gestaltungsplan gehörigen Richtprojekt wird klar, wie die Überbauung in etwa aussehen soll: Geplant sind vier Mehrfamilienhäuser mit total 38 Wohnungen und einer gemeinsamen Tiefgarage mit 74 Parkplätzen.

Fitnessraum und Hallenbad

Die Mehrfamilienhäuser sollen vierstöckig sein. Vom Erdgeschoss bis und mit 3. Stock befinden sich insgesamt 34 4.5-Zimmer-Wohnungen, hinzu kommt jeweils im obersten Stock eine 5.5-Zimmer-Attikawohnung. Im Untergeschoss eines Hauses sind gemeinschaftliche Räume vorgesehen, wie zum Beispiel Fitnessraum, ein Gemeinschaftsraum oder ein Hallenbad, das der gesamten Überbauung dienen soll.

Zwischen den Häusern ist sind drei Hofplätze geplant, die einerseits als Erschliessungs- und Begegnungsbereich bei der Flückenstrasse und andererseits als Spiel-, Begegnungs- und Aufenthaltsfläche der Siedlung in nordsüdlicher Richtung dienen. Zwei in alle Richtungen offene Pavillons sollen ebenfalls zum Spielen und für den Aufenthalt da sein und ausserdem mehrere Veloabstellplätze beherbergen.

Die nächste Luxus-Überbauung?

Bauherrin und Investorin ist die Nidwaldner AEVO Development AG aus Hergiswil. Sie steckt bereits hinter anderen Überbauungen in Meisterschwanden, wie zum Beispiel die Deseo-Überbauung am Broseweg (18 Eigentumswohnungen für insgesamt 20.5 Millionen Franken) und die Kensho-Überbauung an der Seehaldenstrasse (8 Eigentumswohnungen für insgesamt 13.5 Millionen Franken).

Im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens lag der Gestaltungsplan vom 30. April bis am 31. Mai 2021 bereits öffentlich auf. Nach dem Mitwirkungsverfahren und der Genehmigung durch den Gemeinderat wartet der Plan noch auf die formelle Genehmigung durch den Kanton, sollten in den nächsten 30 Tagen keine zulässigen Einsprachen gegen den Beschluss des Gemeinderats eintreffen.