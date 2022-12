Meisterschwanden Gemeinderat beantragt Kredit von 300'000 Franken für die Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine An der Sommergmeind vom 29. Juni entscheidet der Souverän vorsorglich über einen Kredit, damit der Gemeinderat über die Unterbringung von Geflüchteten entscheiden kann. Im Vorfeld sorgte zudem die Sanierung der Hauptstrasse für viel Diskussionen.

Der Gemeinderat von Meisterschwanden rechnet mit einer Aufnahmepflicht von ungefähr 90 Geflüchteten bis Ende 2022. Peter Schneider / KEYSTONE

Bis Ende Mai fanden 42 Geflüchtete in Meisterschwanden ein temporäres Zuhause. Sie wurden in privaten Haushalten und in von der Gemeinde gemieteten Unterkünften untergebracht. Der Gemeinderat rechnet damit, dass sich die Zahl der Geflüchteten, die Meisterschwanden zugewiesen werden, weiterhin erhöhen wird. Die voraussichtliche Aufnahmepflicht für die Gemeinde werde bis Ende 2022 ungefähr bei 90 Personen liegen, schreibt die Gemeinde in der Vorlage. Um in der Situation schnell und sinnvoll reagieren zu können, will die Gemeinde nun finanziell vorsorgen und beantragt an der Gemeinde einen Rahmenkredit von 300'000 Franken.

Denn in Meisterschwanden droht ein Kapazitätsproblem: Die Mietverträge für die gemieteten Unterkünfte seien grösstenteils befristet, schreibt die Gemeinde. Um die prognostizierte Anzahl von Geflüchteten aufzunehmen, würden sie zudem nicht ausreichen. Auch bei der Aufnahme durch Privatpersonen könne es zu der Situation kommen, dass das Zimmer oder die Wohnung ab einem Zeitpunkt nicht mehr zur Verfügung stehe und die Gemeinde die Unterbringung übernehmen müsse. «Privatpersonen bieten sich grundsätzlich für drei Monate als Gastfamilien an.»

Geflüchtete könnten im ehemaligen Gemeindehaus untergebracht werden

Die Gemeinde habe verschiedene Varianten für die Unterbringung geprüft, heisst es. Zwei Möglichkeiten wurden in der Vorlage skizziert. 12 bis 24 Plätze könnten mittels einer Container-Lösung beschafft werden. Die erwarten Kosten würden, gemäss Vorlage, zwischen 200'000 Franken bis 450'000 Franken liegen. Ebenfalls abgeklärt wurde der Umbau des alten Gemeindehauses, welcher Meisterschwanden voraussichtlich 260'000 Franken kosten würde. Werden der Gemeinde weitere Geflüchtete zugewiesen, werden diese Personen auch aufgenommen. Für den Gemeinderat sei es keine Option, die Aufnahmepflicht nicht zu erfüllen und pro nicht aufgenommene Person 90 Franken pro Tag zu bezahlen.

Im Bürgerheim in Meisterschwanden leben schon seit sechs Jahren Geflüchtete und Asylsuchende. Daran soll nichts geändert werden, schreibt die Gemeinde:

«Im Gegenteil, die humanitäre Weltlage sowie die Klimaveränderung fordern mehr denn je ein gut funktionierendes Asylwesen und nachhaltige Gebäude.»

Im Budget 2021 setze die Gemeinde einen Betrag für die Bestandesaufnahme des Gebäudes fest. Diese zeigte diverse Mängel auf. «Die komplette Gebäudehülle muss saniert und zusätzlich gedämmt werden. Die Nasszellen sind vom Schimmel zu befreien und zu erneuern. Die Elektroinstallationen müssen den aktuellen Sicherheitsstandards angepasst und komplett erneuert werden.» Noch nicht geplant ist der Ausbau des Dachgeschosses. Dieser könne jedoch bei Bedarf jederzeit umgesetzt werden. Stimmt die Gemeindeversammlung dem Kredit von 950’000 Franken zu, ist der Baustart für die Sanierung im Frühling 2023 geplant.

Verkehrsführung von Fahrwangen her sorgt für Unstimmigkeiten

Der grösste Kredit an dieser Sommergmeind ist jener für die Sanierung der Hauptstrasse in Meisterschwanden. Von den Gesamtkosten von 10,9 Millionen Franken gehen 4,95 Millionen Franken zu Lasten der Gemeinde. Der Belag auf dem Strassenabschnitt der Kantonsstrasse zwischen der Einfahrt zum Schützenhaus bis zur Haltestelle Oberdorf ist sanierungsbedürftig. Die Bushaltestellen sollen dem Behindertengleichstellungsgesetz angepasst werden. «Die aktuelle Sanierung bietet der Gemeinde Meisterschwanden die einmalige Chance, den Strassenraum vollumfassend neu zu gestalten und den heutigen Bedürfnissen anzupassen», schreibt die Gemeinde.

Wer von Fahrwangen in die Hauptstrasse einbiegt, soll zukünftig Vortritt haben. zvg

Nebst dem Konzept der Verkehrskommission hatte auch die Bevölkerung die Möglichkeit, im Rahmen einer Mitwirkung Wünsche und Anregungen anzubringen. Auch an einer Informationsveranstaltung Mitte Mai wurde das Projekt diskutiert. «Dabei ging es turbulent zu», sagt Gemeindepräsident Ueli Haller.

Ueli Haller, Gemeindepräsident Meisterschwanden. Alex Spichale

Ein Thema, das viele Emotionen ausgelöst habe, sei die Verkehrsführung zwischen Fahrwangen und Meisterschwanden gewesen. Verkehrsteilnehmende, die von Fahrwangen kommen, sollen zukünftig Vortritt vor jenen haben, die auf der Hauptstrasse von Aesch nach Meisterschwanden unterwegs sind. «Es wurde befürchtet, dass die neue Vortrittsreglung vermehrt zu Unfällen führen könnte», sagt Haller. Die Sanierungsarbeiten sind für 2024/2025 geplant, noch unklar ist, in welcher Form die Strasse während der Arbeiten gesperrt wird.