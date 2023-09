Meisterschwanden Gemeinde will Rechtssicherheit schaffen: Historischer Seezugang führte zu Problemen – so sollen sie gelöst werden Ein Strassenabschnitt der Seehaldenstrasse in Meisterschwanden ist in Privatbesitz – enthält gemäss Grundbuch weder ein öffentliches Fusswegrecht noch das Recht auf eine Unterhaltzufahrt. Dies will der Gemeinderat ändern.

Eingezeichnet ist der Zugang zum See – oberhalb des Gebiets «Inner-Moos» – auch auf der Michaeliskarte um 1840. Bild: zvg/AGIS

Etwas kryptisch kommt der Eintrag im Amtsblatt des Kantons Aargau daher: «Feststellungsverfügung öffentliches Wegrecht auf der Parzelle 1016», lautet der Titel. Es geht um die Seehaldenstrasse in Meisterschwanden. Der Gemeinderat hat beschlossen, dass ein öffentliches Fusswegrecht sowie ein öffentliches Fahrwegrecht – beschränkt für den Seeunterhalt – im Grundbuch einzutragen sind.

Warum kommt es zu dieser Verfügung? Und was sind die Folgen? Klarheit bringt eine Nachfrage bei der Gemeinde. Die Seehaldenstrasse führt zum Hallwilersee und endet auf einem privaten, direkt am Ufer gelegenen Grundstück. Die Strassenparzellen sind im öffentlichen Eigentum der Gemeinde – bis auf eine Ausnahme. Diejenige mit der Nummer 1016 ist in Privatbesitz, enthält gemäss Grundbuch weder ein öffentliches Fusswegrecht noch das Recht auf eine Unterhaltzufahrt zum See und zum Seeuferweg.

Zwei Versuche für Übernahme scheiterten

Anders ausgedrückt: Für Unterhaltsarbeiten befährt die Gemeinde einen privaten Strassenabschnitt. Und das ohne die rechtliche Legitimation. «Entsprechend besteht eine Rechtsunsicherheit, welche in den vergangenen Jahren zu Problemen führte», heisst es im Protokollauszug des Gemeinderats zur Feststellungsverfügung.

Die Seehaldenstrasse endet auf einer privaten Parzelle am Seeufer. Screenshot: Google Maps

Zweimal hat der Gemeinderat versucht, die Probleme mit einer Übernahme der Strassenparzelle Nr. 1016 zu lösen, einmal 2012, einmal zehn Jahre später. Beide Versuche scheiterten, eine Lösung kam nicht zustande. Erlassen hat der Gemeinderat deshalb nun eine sogenannte Feststellungsverfügung. Es handelt sich um einen formellen Akt. «Somit soll die Rechtssicherheit des historischen Seezugangs abschliessend gelöst werden», so die Behörde.

Im Jahr 1306 wird Verbindung erstmals erwähnt

Denn die betroffene Parzelle diene «seit undenklicher Zeit» als öffentlicher Zugang zum See. Aufgelistet ist die Seehaldenstrasse im Inventar des Kantons Aargau als historischer Verkehrsweg. Erwähnt wurde die Verbindung vom Dorf zum See laut Beschrieb erstmals 1306 im Zusammenhang mit der Schifflände von Meisterschwanden. Im frühen 18. Jahrhundert wurde der Standort wahrscheinlich von den Fährleuten benutzt. Eingezeichnet ist der Zugang zum See auch auf der Michaeliskarte. Diese wurde um 1840 als Grundlage für die Dufourkarte erstellt und bildete das Gebiet des Kantons Aargau ab.

Der Protokollauszug des Gemeinderats zur Feststellungsverfügung wie auch die weiteren Unterlagen können bis 25. September auf der Gemeindekanzlei eingesehen werden.