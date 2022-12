Meisterschwanden Ein Regionalpolizist wird der neue Pächter vom Strandbad Seerose Bereits im vergangenen Frühling begann in Meisterschwanden die Suche für einen neuen Pächter des beliebten Strandbads. Im Leutwiler Otto Schwizer fand man den Kandidaten, der die gewünschten Anforderungen erfüllt.

Arbeiten, wo andere entspannen: Das Strandbad Seerose hat einen neuen Pächter. Bild: Michael Küng

Temperaturen mit Minusgraden und kalter Wind: Derzeit kommen nur vereinzelt Menschen auf die Idee, länger am Hallwilersee zu verweilen und die Seetaler Landschaft zu geniessen. Auch das Strandbad Seerose ist im Winterschlaf. Die Küche bleibt kalt, auf der grossen Wiese liegen keine Badetücher und das Stimmengewirr, das sonst im Sommer zu hören ist, fehlt.

Im Hintergrund wurde in den vergangenen Monaten aber fleissig organisiert, denn für das Strandbad wurde für die kommende Saison eine neue Pächterin oder ein neuer Pächter gesucht. Der Vertrag mit dem Erfinder des Kaiman-Burgers, Kurt Freudemann, endete mit der Saison 2022. «Wir haben bereits im vergangenen Frühling mit der Suche nach einem Nachfolger begonnen», erklärt Dieter Studer, Verwaltungsratspräsident der Strandbad Seerose AG und Vizegemeindepräsident von Meisterschwanden. Man habe eine Person gesucht, die sich sowohl um den Restaurationsbetrieb kümmere als auch die Badeaufsicht auf dem Platz übernehmen könne. Das Profil des Pächters musste vielseitig sein. Er ist unter anderem auch für die Reinigung des Stegs verantwortlich und hält die Anlage im Schuss.

Der Pächter fand das Strandbad

Was dann folgte, war für das Strandbad ein Glücksfall. Ein potenzieller Pächter kam von sich aus auf die Verantwortlichen zu. Otto Schwizer interessierte sich für die Pacht der Seerose. Das Strandbad kennt er sowohl von beruflichen Kontrollen als auch als Gast. «Er arbeitet bei der Regionalpolizei Lenzburg, bei der Fachstelle Gewerbe, und führt unter anderem Lebensmittelkontrollen durch», sagt Studer. Der Leutwiler hat zudem bereits das für die Pacht benötigte Wirtepatent.

Man habe auch einige wenige andere Anfragen erhalten, meist aber von Personen, die sich nur für den Gastronomiebereich und nicht für das Rundherum interessierten, sagt Studer. Die Strandbad Seerose AG entschied, die Pacht an Otto Schwizer zu vergeben. Er sei der Kandidat, der alle Anforderungen erfülle. Er mache derzeit noch das Brevet für den Badmeister, erklärt Studer. «Wir freuen uns sehr auf ihn und sein Konzept. Er hat realistische Ideen und wir wissen, dass es gut kommen wird.» Man hoffe zudem auf eine langfristige Zusammenarbeit mit dem Leutwiler. Schwizer, der Anfang 50 ist, habe angekündigt, dass er die Pacht gerne bis zur Pension übernehmen würde.

Bevor der neue Pächter übernimmt, gibt es am Strandbad noch Sanierungsarbeiten bei der Küche und den sanitären Anlagen. «Offizieller Saisonbeginn ist am 1. Mai, bei gutem Wetter wird das Strandbad aber bereits an Ostern eröffnet», sagt Studer.