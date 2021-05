Meisterschwanden Ein Lifting für die Hauptschlagader: Die Kantonsstrasse soll für rund 10 Millionen Franken saniert werden Die Sanierung der Hauptstrasse durch den Kanton biete eine gute Gelegenheit, «anstelle einer reinen Belagssanierung den Strassenraum vollumfassend neu zu gestalten und den heutigen Bedürfnissen anzupassen».

Das Vorgehen ist ungewohnt, wird aber wegen Corona und der damit verbundenen Unmöglichkeit einer Infoveranstaltung so durchgeführt. Mit einem Mitwirkungsverfahren – einer Vernehmlassung, an der sich alle beteiligen können – holt der Gemeinderat Meisterschwanden Stellungnahmen zur projektierten Hauptstrassensanierung ein (ab heute bis am 21. Juni). Die sechs Fotos zeigen, in welche Richtung es gehen könnte:

6 Bilder 6 Bilder Heute: Der Delphinweg (beim Volg) mündet aus Sicht der Fussgänger suboptimal in die Hauptstrasse ein. Er unterbricht das Trottoir. Visualisierungen: www.swissinteractive.ch/zvg

Das Projekt wird später dann auch noch ordentlich aufgelegt und die Gemeindeversammlung wird den Meisterschwander Anteil an den Gesamtkosten von rund 9,5 Millionen Franken (Höhe wegen des frühen Planungsstandes noch mit Unsicherheiten behaftet) genehmigen müssen. Der Anteil der Gemeinde liegt aktuell bei 40 Prozent, mit dem neuen Strassengesetz (voraussichtliche Inkraftsetzung 2022) wären es 35 Prozent.

Gelegenheit zur Neugestaltung

Die Ausgangslage: Der Belag auf der Kantonsstrasse im Abschnitt zwischen der Zufahrt Schützenhaus bis zur Brücke Dorfbach (inklusive Haltestelle Oberdorf) muss in den nächsten Jahren saniert werden. Vom Kanton. «Diese Situation bietet der Gemeinde die einmalige Chance, anstelle einer reinen Belagssanierung den Strassenraum vollumfassend neu zu gestalten und den heutigen Bedürfnissen anzupassen», heisst es in einer gemeinderätlichen Medienmitteilung. Und weiter:

«Eine solche Chance ergibt sich für die Gemeinde erst wieder bei der nächsten Sanierung in rund 30 Jahren.»

Die gemeinderätlichen Wünsche sind in die Planung eingeflossen. Das jetzt vorliegende Sanierungsprojekt wird von Kanton und Gemeinde getragen. Was das heissen kann, zeigen die Visualisierungen – für Diskussionsstoff ist gesorgt. Zusätzliche Informationen: www.meisterschwanden.ch/sanierunghauptstrasse.