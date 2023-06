Meisterschwanden Ein Auftakt wie aus dem Bilderbuch: Das grosse Dorffest hat begonnen Gemütlichkeit und Geselligkeit sind am Freitag angesagt. Am Samstag geht das Dorffest «850 Jahre Meisterschwanden» in die zweite Runde.

Beginn des zweitägigen Dorffests: Im proppenvollen Festzelt spielt die Musikgesellschaft Meisterschwanden auf. Bild: mhu

Welch ein Festauftakt! Ein warmer Sommerabend und strahlender Sonnenschein, beste Laune und ein proppenvolles Zelt mit über 900 Plätzen: Am Freitag hat das zweitägige Dorffest «850 Jahre Meisterschwanden» begonnen.

Gedacht war dieser Abend vor allem für die einheimische Bevölkerung – mit viel Gemütlichkeit und Geselligkeit. Beim Apéro riche bestand die Gelegenheit, sich auszutauschen, Kontakte zu pflegen und knüpfen – was ausreichend getan wurde. Ein munteres Stimmengewirr herrschte, ein reges Kommen und Gehen.

Die Primarschule und die Formationen der Kreismusikschule Seetal sowie die Musikgesellschaft sorgten mit weiteren ortsansässigen Vereinen für Unterhaltung und ernteten kräftigen Applaus. Nicht fehlen durften die Dankesworte und – selbstverständlich – die offiziellen Ansprachen.

Gemeindepräsident Ueli Haller (links) im Gespräch mit Moderator Jürgen Sahli. Bild: mhu

Wobei: Keine profanen Reden waren es, sondern kurzweilige Gespräche. Gemeindepräsident Ueli Haller blickte mit Moderator Jürgen Sahli auf einige wichtige Daten in der Geschichte der «grossartigen» Gemeinde zurück. Von keinem geringeren als Kaiser Friedrich I., genannt Barbarossa, wurde «Meistersvanc» im Jahr 1173 urkundlich erwähnt.

Was würde Barbarossa heute sagen, wenn er Meisterschwanden sehen würde, wollte Moderator Sahli wissen. Der Kaiser würde sagen, antwortete Gemeindepräsident Haller, er habe einen Weiler übernommen, heute habe er eines der schönsten Dörfer der Schweiz.

Meisterschwanden sei eine sehr schöne, erfolgreiche Gemeinde, die sich auszeichne durch eine fantastische landschaftliche Lage, durch ein aktives Leben – insbesondere ein aktives Vereinsleben, sagte auch Landammann Jean-Pierre Gallati, der die Grüsse des Regierungsrats überbrachte. Als Geschenk versprach er einen finanziellen Beitrag an den neuen Brunnen zur geplanten Aufwertung des Flücken-Quartiers.

Die Formationen der Kreismusikschule Seetal ernten kräftigen Applaus. Bild: mhu

Für diesen Brunnen mit Bänkli wird der Gemeindeverband Lebensraum Lenzburg Seetal (LLS) einen schattenspendenden Feldahorn spenden. Präsident Daniel Mosimann hatte symbolisch schon einmal eine Glückskastanie dabei. Ein Bild als Geschenk brachte Jörg Bruder, Gemeindeammann in Seengen. Meisterschwanden sei ein verlässlicher Partner, eine geschätzte Nachbargemeinde, mit der seit vielen Jahren eine Zusammenarbeit gepflegt werde, beispielhaft bei der Wasserversorgung, hielt er fest.

Am Samstag, 17. Juni, geht das Dorffest bei der Schulanlage Eggen in die zweite Runde. Am Abend angesagt ist eine rauschende Party mit Barbetrieb sowie viel Musik bei den Auftritten der Bands Fake It, Volxrox und ATton. Bereits ab 14 Uhr beginnt das abwechslungsreiches Programm für die Kinder und Jugendlichen: mit Schminken, Glücksrad und kleinem Karussell, mit Bullriding, Bungee-Trampolin und mobilem Skatepark.