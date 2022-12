Meisterschwanden Gemeinde organisiert Schulanlage neu: Ein Gebäude kommt weg, zwei werden aufgestockt Ab 2024 gehen die Oberstufenschülerinnen und -schüler von Meisterschwanden in Fahrwangen zur Schule. Das nimmt die Gemeinde zum Anlass, um die in die Jahre gekommene Schulanlage zu sanieren.

Die Schulanlage Eggen in Meisterschwanden. Das Schulhaus C (im Vordergrund neben dem langen Gebäude) wird abgerissen. Bild: Mathias Förster

Meisterschwanden möchte über die Bücher – und zwar bei der Schule. Oder genauer gesagt beim Schulraum. 2024 zieht die Oberstufe aus der Gemeinde weg, die Schülerinnen und Schüler besuchen diese dann im Nachbarsort Fahrwangen. Nach dem Wegzug der Oberstufe sollen die Gesamtschule und alle Vereine in der Schulanlage Eggen untergebracht werden. Doch die Gebäude sind in die Jahre gekommen. Schon im Sommer 2020 stimmte die Gmeind einem Kreditantrag für die Instandstellung und die Sanierung der Schulanlage zu.

Zweieinhalb Jahre später wird es nun konkreter. In einer ausführlichen Mitteilung teilt Meisterschwanden nun mit, was in der Zwischenzeit passiert ist und was noch passieren soll. «Die komplette Schulanlage wurde einer umfassenden Zustandsanalyse unterzogen, um den energetischen, baulichen sowie sicherheitstechnischen Sanierungsbedarf zu ermitteln», heisst es. Künftig soll das Raumangebot an die Bedürfnisse der Schule und der Vereine angepasst werden – nach Bedarf auch mit zusätzlichen Bauten.

Jury empfahl das Siegerprojekt einstimmig

Für das Wettbewerbsverfahren wurden aus 15 Teams 6 für die Weiterbearbeitung ausgewählt, darunter Architekten aus Zürich, Rapperswil, Aarau und Winterthur. Die Jury wählte einstimmig das Projekt der Marcel Baumgartner Architekten aus Zürich und empfahl es dem Gemeinderat. «Das Siegerprojekt überrascht durch einen radikalen und eindeutigen Ansatz», heisst es in der Mitteilung. Und wie; Trakt C der Schulanlage, der 1969 gebaut wurde, soll komplett zurückgebaut werden. Anstelle eines kompletten Neubaus schlägt das Projekt eine Aufstockung des bestehenden Gebäudes vor. «Damit wird der Pausenhof freigespielt und kann mit einer grosszügigen Öffnung der Anlage zum See überzeugen.» Insgesamt gibt es auf dem Platz die Schulhäuser A, B und C. Einen Musikraum, die Mehrzweck- und die Turnhalle. Aufgestockt werden sollen das Schulhaus A und B um je ein Geschoss.

So oder so saniert werden müssten die Gebäudehüllen, heisst es in der Mitteilung. Eine zusätzliche Aufstockung sei daher« interessant und nachhaltig».

Die Jury schätze den mutigen Entscheid, nach «innen» zu verdichten und die architektonischen Qualitäten des Bestandes damit zu stärken. Auch die Kindergärten würden durch attraktive Raumgestaltung und klar zonierte Nutzflächen überzeugen.

Kindergärten mit Holzbauweise geplant

In der Mitteilung ist auch ein Auszug aus dem Jurybericht enthalten. Dort ist unter anderem beschrieben, wie das Schulhaus-Areal künftig aussehen soll. Durch den Wegfall von Schulhaus C wird ein neuer Aussenraum Richtung Hallwilersee gebildet, dieser wird von vier neuen Kindergärten in Form von niedrigen Baukörpern mit Sheddächern, auch Sägezahndächer genannt, abgeschlossen. «Die Kindergärten sollen ihre eigene Welt bekommen. Es wird ein niedriger, klar gegliederter Baukörper in Holzbauweise entworfen», heisst es. Neu organisiert werden soll der Trakt D, die Turnhalle. Die Garderoben werden vom Erdgeschoss ins Untergeschoss verlegt. Die frei gewordene Fläche wird dann durch die Räumlichkeiten des Hauswartes belegt.

Die Projektentwürfe sollen im Frühjahr 2023 öffentlich ausgestellt und erläutert werden. Geplant sei, dass das Siegerprojekt auch wirklich realisiert werde. Dazu muss der Souverän aber auch noch seine Zustimmung erteilen. «Dafür plant der Gemeinderat an der Gemeindeversammlung vom 15. Juni 2023 einen Verpflichtungskredit für die notwendige Projektierung zu beantragen.» Wie hoch dieser ausfallen wird, ist noch nicht bekannt.