Meisterschwanden Die Gemeinde will mit 4,3 Millionen Franken in bezahlbaren Wohnraum investieren Günstige Wohnungen gibt es in Meisterschwanden nur wenige. Der Gemeinderat will neun davon schaffen und dafür das ehemalige Schul- und Gemeindehaus ausbauen. Zudem benötige man dringend mehr Stellenprozente auf der Verwaltung.

Wo früher die Gemeindekanzlei war, sollen in Meisterschwanden nun Wohnungen entstehen. zvg

Meisterschwanden hat vieles. Einen See, der gut erreichbar ist, verschiedene Einkaufsmöglichkeiten im Dorf und mit 60 Prozent einen der tiefsten Steuerfüsse im Kanton Aargau (tiefer sind nur Geltwil und Oberwil-Lieli). Was der Gemeinde aber fehlt, ist bezahlbarer Wohnraum. Dass es preisgünstige Wohnungen gibt, ist aber im Interesse der Gemeinde, «damit eine gute gesellschaftliche Durchmischung sichergestellt werden kann».

Wo die Wohnungen entstehen sollen, ist schon lange klar: im ehemaligen Schulhaus, das später auch als Gemeindehaus genutzt wurde. Die Gemeindeversammlung bewilligte an der Sommergmeind 2020 einen Planungskredit. Auch wer das Vorhaben ausführen wird, ist eine beschlossene Sache. Das Projekt des Teams Solanellas Van Noten Meister wurde beim Studienwettbewerb zum Sieger gekürt.

Noch unklar waren hingegen die Kosten, die so ein Umbau mit sich bringt. Ein Blick in die Unterlagen der kommenden Gmeind legt diese offen. Der Gemeinderat beantragt einen Kredit von 4,3 Millionen Franken für den Umbau des Hauses.

Rund 2,8 Millionen Franken des Kredites sollen für die Umbauarbeiten für das Gebäude verwendet werden. 165'000 Franken gehen in die Vorarbeiten und 791'000 Franken werden für Honorare benötigt. Insgesamt sollen in das Gebäude neun Wohnungen integriert werden, heisst es in den Unterlagen. Im Erdgeschoss soll in der Mitte das Gartenzimmer geschaffen werden, welches für gemeinsame Essen, Treffen und Feste genutzt werden kann.

Gemeindepersonal kann Überstunden kaum kompensieren

Des Weiteren beschäftigt Meisterschwanden ein Problem, das auch in anderen Gemeinden regelmässig auftaucht. Einen zu tiefen Stellenetat auf der Gemeindeverwaltung. Die Gemeindeversammlung hatte zuletzt im Sommer 2015 einem Gesamtstellenplan von 17,3 Vollzeitstellen zugestimmt, heisst es in den Unterlagen. Dadurch habe man dem Gemeinderat einen flexiblen Handlungsspielraum eingeräumt. Im November 2016 wurden zudem noch 50 Stellenprozente für die Einführung der Schulsozialarbeit bewilligt.

Derzeit zähle die Gemeinde 3250 Einwohnerinnen und Einwohner, so die Unterlagen. «Aufgrund der anhaltenden Bautätigkeit rechnet der Gemeinderat in den nächsten fünf Jahren nochmals mit rund 500 Neuzuziehenden.» Die Bevölkerungszunahme, deren Anforderungen an die Verwaltung und die umfangreich gewordenen Dienstleistungen seien Gründe für die benötigte Erhöhung des Stellenetats, heisst es.

«Die Aufgaben des Verwaltungspersonals können mit dem aktuellen Stellenetat nicht mehr bewältigt werden. Die geleisteten Überstunden können kaum kompensiert werden.»

Der Gemeinderat beantragt deswegen die Erhöhung des Stellenetats von 17,8 auf 24 Vollzeitstellen und zeigt auch gleich auf, was dies finanziell bedeuten könnte: Die Erhöhung würde sich bei der Ausschöpfung von 24 Vollzeitstellen mit rund 550'000 Franken (inklusive Arbeitgebernebenkosten) auf die Erfolgsrechnung auswirken, heisst es.

Dies sei aber mit der Voraussetzung, dass alle Pensen voll ausgeschöpft werden. Die Umsetzung soll stufenweise erfolgen. Die strategische Erhöhung auf 24 Stellen sei bewusst gewählt, damit der Gemeinderat mehr Flexibilität habe, so die Unterlagen.