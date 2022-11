Meisterschwanden Der Umbau des alten Schulhauses gab an der Gmeind viel zu reden - das Problem waren die Kosten Dem seit Jahren leerstehenden Meisterschwander Gebäude soll wieder Leben eingehaucht werden - durch den Bau preisgünstiger Wohnungen. Einige Stimmberechtigte hinterfragten aber den Preis und die Wirtschaftlichkeit des Projektes. Da die Abschreibungen zu Lasten der Steuerzahler gehen.

In Meisterschwanden können günstige Wohnungen entstehen und auch der Stellenetat der Gemeindeverwaltung kann erhöht werden. Mathias Förster

An der Gemeindeversammlung vom Donnerstagabend in Meisterschwanden wurde rege diskutiert. Viele Stimmberechtigte hatten Fragen zu den Geschäften oder meldeten sich, um ihre Ansicht dazu mitzuteilen. Viel zu besprechen gab der Kredit von 4,3 Millionen Franken für das Gebäude, das früher als Schul- und später als Gemeindehaus genutzt wurde. Zukünftig sollen darin neun Wohnungen und mehrere Gemeinschaftsräume entstehen.

Ueli Haller, Gemeindepräsident von Meisterschwanden, erinnerte die Stimmberechtigten daran, dass es bei diesem Geschäft nur um den Kredit ginge und dass der Souverän sich schon früher dafür entschieden hatte, dass das Gebäude zu einem Wohnhaus umgebaut werden soll. Er betonte zudem mehrmals, dass die 4,3 Millionen Franken nur eine grobe Schätzung seien und man erwarte, dass der Betrag unterschritten werde. Er erklärte auch, dass der Bau kein Renditeobjekt werden solle. Die Folgekosten werden zwar über den Mietzins gedeckt, doch die Abschreibungen trage die Gemeinde und somit der Steuerzahler.

Stimmberechtigte störten sich an der Subventionierung

Ein Votant stellte in Frage, ob überhaupt Bedarf für das Projekt bestehe: «Derzeit werden in Meisterschwanden 130 Wohnungen gebaut oder sind in Planung. Brauchen wir wirklich noch mehr?», fragte ein Votant. Ein weiterer setzte sich für das Projekt ein, fügte aber an: «Mich stört, dass nicht in den Unterlagen stand, dass die Wohnungen von der Gemeinde subventioniert werden.»

Auch ein anderer Meisterschwander vertrat den Standpunkt, dass er dem Geschäft aufgrund der Subventionierung nicht zustimmen könne. Ein anderer schlug vor, dass man vor Baubeginn nochmals über die Bücher gehen könne. Ueli Haller lud die Meisterschwander ein, Einsitz in die Baukommission zu nehmen, wenn sie der Ansicht seien, dass das Projekt billiger umsetzbar sei. Schliesslich wurde das Projekt vom Souverän mit 98 Ja- zu 30 Nein-Stimmen angenommen.

Ebenfalls zu Diskussionen kam es bei der Erhöhung des Stellenetats von 17,8 Stellen auf 24. Ein Mitglied der Finanzkommission sagte, dass diese «sprachlos» sei, da vor einigen Monaten noch von einer Erhöhung von 2,1 Stellen die Rede gewesen sei. Er forderte, dass auch nur diese Erhöhung zu bewilligen sei. «In der heutigen Zeit muss die Gemeinde flexibel sein und auch so handeln können», sagte Ueli Haller und fügte an, dass es eine Vertrauensbasis sei, dass der Gemeinderat nur so viele Stellen besetze, wie nötig seien. Der Antrag des Mitglieds der Finanzkommission unterlag jenem des Gemeinderates mit 56 zu 84 Stimmen. Die Stellenerhöhung wurde schliesslich mit 90 Ja- zu 50 Nein-Stimmen bewilligt.