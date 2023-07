Meisterschwanden Der «Donnschtig-Jass» naht: Meisterschwanden bereitet sich auf Live-Sendung vor 5000 Menschen können sich die SRF-Sendung vor Ort ansehen. Damit sie und Tausende weitere voll auf ihre Kosten kommen, steigen 200 Seetalerinnen und Seetaler in die Hosen.

Aufbau für den SRF «Donnschtig-Jass» in Meisterschwanden. Bild: Eva Wanner

«Steueramt» steht vorne am Schalter. Wer dahintertritt, erblickt aber keine Zahlenberge; nicht einmal Computer. Denn der Zweck, dem der Raum am Donnerstag dienen wird, hat mit Steuern so gar nichts zu tun.

Ein anderes Schild verrät, womit denn sonst: «Kings Elliot» steht da, umrahmt von Jasskarten. Die Schweizer Sängerin und Songwriterin wird den Raum als Garderobe nutzen, sich hier auf ihren Auftritt in der SRF-Sendung «Donnschtig-Jass» vorbereiten. Einen Katzensprung weiter ist das Make-up-Studio – ebenfalls in dem Haus, in dem einst die Gemeindeverwaltung von Meisterschwanden untergebracht war.

Früher war hier die Steuerverwaltung – am Donnerstag ist es die Garderobe von Kings Elliot. Bild: Eva Wanner

Der Sieg war eine Überraschung

Auf dem davorliegenden Hüetliareal sieht man vor allem eines an diesem Mittwochmittag: Geschäftigkeit. Kein Wunder: Es gilt einen engstens getakteten Zeitplan einzuhalten, damit alles über die Bühne und die letzten eineinhalb Stunden dann auch sauber über den Fernsehbildschirm gehen werden. Mitten im Gewusel und nie mit leeren Händen: Gemeinde- und OK-Präsident Ueli Haller.

Meisterschwanden hat letzten Donnerstag im urnerischen Unterschächen gegen Seengen ausgejasst, in welcher der beiden Gemeinden die nächste Live-Sendung stattfindet. Meisterschwanden gewann, «überraschend», wie Haller sagt. Bei den Proben habe Seengen immer gewonnen. Die Freude darüber, als Gemeinde in einer Livefernsehsendung zu sein, sei aber natürlich gross. Meisterschwanden habe sich schon mehrfach als Austragungsort für die Sendung beworben – nun ausgewählt worden zu sein, «das ist eine einmalige Gelegenheit», so der OK-Präsident.

Aber auch ein Aufwand, den man erst einmal stemmen muss. Die beiden Seetaler traten am Jasstisch zwar gegeneinander an, angepackt wird aber miteinander. Rund 200 Personen aus den beiden Dörfern seien im OK und als Helfende im Einsatz, sagt Haller. Und das Schweizerische Radio und Fernsehen rückt ebenfalls mit allerlei Personal an.

Zackig und passend

Jeder Handgriff muss sitzen. Die Bänke und Tische – 5000 Personen haben Platz – müssen so aufgestellt sein, dass die Kameras dazwischen hindurch kommen. Die Bestückung mit Pflanzen, welche das Gartenkonsortium beider Gemeinden gemeinsam übernimmt, muss passen, nichts sollte umfallen oder vor der Linse oder im Weg stehen. Am Mittwochabend, wenn fertig eingerichtet ist, wird das Gelände mit einer Drohne überflogen, um auch aus dieser Perspektive zu checken, wie es aussieht und ob es noch Anpassungen braucht.

Das Gelände nimmt Formen an. Bild: Eva Wanner

Es ist ein Chrampf – aber es macht den Anwesenden offensichtlich auch Spass. Da wird gewitzelt, dort gelacht und stetig steigt auch die Spannung. Schliesslich kann sich Meisterschwanden am Donnerstagabend von seiner besten Seite präsentieren. Vor Kings Elliot, Ben Zucker, René Rindlisbacher, Reto Scherrer; vor den Moderatoren Rainer Maria Salzgeber, Sonia Kälin und Stefan Büsser. Vor den Gemeinden Raron und Visp, die ausjassen, welcher der nächste Austragungsort sein wird. Und natürlich vor all den Menschen, die sich die Sendung im Fernsehen anschauen.