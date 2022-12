Meisterschwanden Das Teehaus Stern ist seit 90 Jahren Familiensache: Wie diese Aargauerin dazu kam Mirjam Sigg betreibt den Onlineshop Teehaus Stern von Meisterschwanden aus. Das Geschäft existiert schon seit 90 Jahren. Sie erzählt, wie sie dazu kam und was die Geschäftsidee mit der Kündigung eines Pfarrers zu tun hat.

Mirjam Sigg führt den Familienbetrieb Teehaus Stern in Meisterschwanden. Alex Spichale

Wenn Mirjam Sigg heute in der kleinen Werkstatt neben dem Einfamilienhaus in Meisterschwanden Teesorten mischt, geht sie einer Arbeit nach, die seit Jahrzehnten in der Familie praktiziert wird. Die Geschichte des Teehauses Stern begann bereits vor 90 Jahren mit einem Mann, der seine Stelle verlor, und seiner Ehefrau, die eine Einkommensquelle für ihre Familie suchte.

Anna Stern-Wälti war die zweite und wesentlich jüngere Ehefrau von Pfarrer Theodor Stern. Der Geistliche entschied sich, dass er nur Erwachsene taufen möchte und keine Kinder. Diese Einstellung kostete ihn seine Stelle, zwar fand er einen Job als Bezirkshelfer in Langenthal, doch der brachte wenig Geld ein.

Anna Stern-Wälti war entschlossen, das Einkommen der Familie aufzubessern und gründete ein eigenes Tee- und Kaffeegeschäft. In Langnau entstand eine kleine Kaffeerösterei, die bis in die 60er-Jahre betrieben werden sollte. Eines der beliebtesten Produkte im Sortiment war früher Pfarrer Stern's Familienkaffee. Das Heissgetränk durften auch Kinder trinken, da es sich dabei um einen Kaffeeersatz handelte. Geschmack und Farbe ähnelten zwar Kaffee, aber weder Kaffeebohne noch Koffein waren enthalten.

1991 schloss das letzte Ladenlokal seine Türen

Doch zurück nach Meisterschwanden ins Wohnzimmer von Mirjam Sigg. Auf dem Tisch stehen die gelben Blechdosen von der Theo Stern Langnau i./E. Das Geschäft erhielt erst später den Namen seiner Gründerin Anna. Die Aludosen erhielt sie zusammen mit Bestellscheinen, Restbeständen und diversen Unterlagen 2008 von ihrem Grossonkel. Doch wie kam es dazu, dass Mirjam Sigg, geborene Stern, das Tee-Unternehmen der Familie übernahm? «Es wurde nach einer Nachfolge gesucht und da ich gelernte Drogistin bin, wurde ich angefragt», erzählt Sigg. Seit 1991 gibt es keinen «Teehaus Stern»-Laden mehr. Die Produkte werden auf Bestellung versendet, 2010 entstand der erste Onlineshop.

Eine Blechdose aus früheren Zeiten des Teehauses Stern. Anja Suter

Mit dem Teehaus Stern übernahm die 49-Jährige nicht nur Inventar und Erinnerungsstücke aus vergangener Zeit, sondern auch Geschichten, die sich über Generationen der Familie Stern erstreckt. «Ich habe immer gewusst, dass das Geschäft existiert, aber ich war nie selbst vor Ort», erzählt sie. Für ihre Website trug sie aber alle Stationen, welche das Teehaus Stern durchlief, zusammen und sprach dafür mit verschiedenen Teilen der Verwandtschaft.

Teemischungen werden auch auf Anfrage gemischt

Wer die Werkstatt von Sigg betritt, riecht den Tee, der hier gemischt und abgefüllt wird, obwohl die getrockneten Kräuter und Früchte luftdicht in grossen Aluminiumtonnen gelagert werden. Einige wenige der angebotenen Teesorten hat Sigg von ihren Vorgängern übernommen, wie zum Beispiel den Anis-Fenchel-Kümmeltee oder gewisse Schwarz- oder Kräuterteesorten. Viele Teesorten mischt Mirjam Sigg jedoch auch selbst an. «Ich habe zum Beispiel eine Gute-Nacht-Tee-Komposition nach eigenem Rezept», erklärt sie.

Welche Kräuter die Kundinnen und Kunden beim Übergang ins Traumland unterstützen können, weiss die Drogistin noch aus ihrer Ausbildung. «Hopfen, Lavendel und Melisse können beruhigend wirken.» Teilweise mischt Sigg, die heute als Medizinische Praxisassistentin arbeitet, auch Tees auf Anfrage. So hat sie für einen Kunden auch eine wassertreibende Mischung hergestellt, die er seit da regelmässig bei ihr ordert. Die fertigen Teesorten bestellt Sigg bei grösseren Vertreibern in der Schweiz oder Deutschland. Wo immer sie kann, achtet sie auf Bioqualität. Das Sortiment wechselt laufend, was auch ihren Kunden zu gefallen scheint. Einen Bestseller könne sie schwer eruieren, sagt die 49-Jährige.

«Ich habe das Gefühl, es wird gerne durchprobiert.»

Das Vertreiben von Tee ist für die Mutter von drei erwachsenen Kindern vor allem ein Hobby: «Eines, dass ich mit Liebe mache», sagt sie. Im Durchschnitt hat sie pro Woche eine bis zwei Bestellungen, teilweise aber auch von Firmen. Im Sommer gehe teilweise auch über Wochen keine Bestellungen ein.

Eine Übergabe des Teehauses Stern an die nächste Generation steht derweil noch nicht an, sagt die Meisterschwandnerin. Hilfe erhält sie zwar immer wieder von ihrer Tochter, die ihr beim Verzieren und Beschriften von Firmengeschenken hilft, Interesse an einer Übernahme habe sie aber noch nicht gezeigt. «Wer weiss, vielleicht führe ich das Geschäft auch bis zum 100-Jahr-Jubiläum weiter», sagt Mirjam Sigg-Stern und lacht.