Meisterschwanden Bruno Irniger war 52 Jahre lang Stimmenzähler – einst kam ein berühmter Stimmbürger gar mit dem Helikopter an die Urne Mehrmals im Jahr war der 79-Jährige für die Gemeinde Meisterschwanden im Einsatz, sei es an der Gemeindeversammlung oder bei Urnenabstimmungen. Am meisten beeindruckt habe ihm die Abstimmung zum EWR, erinnert Bruno Irniger sich.

Bruno Irniger wohnt schon fast sein ganzes Leben in Meisterschwanden, die ersten drei Jahre lebte er aber in Fahrwangen. Valentin Hehli

«Ich hätte noch lange den Plausch am Amt gehabt, aber irgendwann, ‹da muess mer höre›», sagt Bruno Irniger. Dass beim 79-Jährigen die Lust für sein Amt immer noch da ist, merkt man. Seine Augen sind wach und er erinnert sich gut an die Anekdoten, die sich während über eines halben Jahrhunderts angesammelt haben.

Irniger sitzt zu Hause in seiner Stube in Meisterschwanden. Hier steht auch die Urkunde, die er von der Gemeinde erhalten hat. Darin wird ihm für 50 Jahre Arbeit als Stimmenzähler gedankt. Mittlerweile sind es fast 52 Jahre – genug, wie Irniger findet. «Ich hätte auch noch eine oder zwei Perioden anhängen können, aber dann wäre ich fast 90 Jahre alt und wir wollen es doch nicht auf die Spitze treiben», sagt er und schmunzelt.

Wie Bruno Irniger zur FDP kam

Dass aus dem 79-Jährigen einst ein Stimmenzähler wurde, geschah eher aus Zufall. Die Familie Irniger zügelte 1945 von Fahrwangen nach Meisterschwanden. Bruno Irniger war damals drei Jahre alt. Noch heute erinnert er sich gerne daran, wie er als Kind am Bach herumturnte «und öfter mal einen Schuh voll Wasser rauszog», sagt er.

Irniger verbrachte seine Kindheit und Jugend im Dorf und wurde später Maschinenmechaniker. Nach dem Militär kam er erstmals mit der FDP in Kontakt. «Man könnte sagen, es ist eine Partei, die nicht unbedingt zu einem Arbeiter passt. Aber sie waren die Einzigen, die mich zu einer Versammlung eingeladen hatten», sagt er. Als dann einer der damaligen Stimmenzähler nicht mehr antrat, meldete sich Bruno Irniger.

Die Meisterschwandnerin, die nur einmal die Schokolade vergass

Von da an war Bruno Irniger mehrmals im Jahr für die Gemeinde Meisterschwanden im Einsatz, darunter zweimal im Jahr an den Gemeindeversammlungen, wo er die Stimmen der Anwesenden zählt. Dabei vergisst er auch nie, sich selbst mitzuzählen, wie er sagt.

In den 52 Jahren hat Irniger die jeweils Anwesenden gut kennen gelernt. «Es sind zum Beispiel immer die gleichen, die nicht abstimmen und sich enthalten», erzählt er. Häufig seien es auch die gleichen Personen, die man an den Abstimmungssonntagen an der Urne treffe. «Trotzdem muss ich einigen immer mal wieder erklären, dass sie an der Urne nicht das ganze Couvert abgeben müssen», sagt der Stimmenzähler und schmunzelt.

Auch einem der bekanntesten Meisterschwandner durfte Irniger früher praktisch an jedem Abstimmungssonntag an der Urne begrüssen. Und ebendieser Meisterschwandner nahm die Abstimmungen sehr ernst: «Einmal kam er kurz vor Schliessung noch ins Wahllokal hinein und erklärte mir, dass er jetzt extra für die Abstimmung mit dem Helikopter aus St.Moriz angeflogen sei», erzählt Bruno Irniger.

Eine andere Meisterschwandnerin wiederum brachte den beiden Stimmenzählern an den Abstimmungssonntagen immer Schokolade mit. «Einmal, da hat sie es vergessen», erzählt Irniger. Das habe man ihr in dem Moment angesehen, als sie reingekommen ist.

«Sie hat dann ihrem Mann die Abstimmungsunterlagen in die Hand gedrückt und ist in den Volg gegangen, um Schokolade zu kaufen.»

Über ein halbes Jahrhundert lang amtete Bruno Irniger als Stimmenzähler. In dieser Zeit hat sich viel verändert. Kurz vor seiner Wahl sei der Gemeinderat beispielsweise noch an extra dafür anberaumten Gemeindeversammlungen gewählt worden. Und diese waren auch viel besser besucht als heute. Das hatte einen einfachen Grund: «Die Gemeindeversammlungen waren damals noch obligatorisch», erzählt Irniger.

Jeder habe eine kleine, braune Stimmkarte gehabt, die an der Gmeind abgegeben wurde. Wer nicht erschien, musste zahlen. «Der damalige Wächter ging dann zu denjenigen nach Hause und trieb die Busse von drei Franken ein.» Kurz nach der Wahl von Irniger als Stimmenzähler wurde 1971 das Frauenstimmrecht eingeführt und damit verschwand auch das Stimmobligatorium. «Man konnte es den Frauen ja nicht zumuten, gleichzeitig für Haus und Kinder zu sorgen und an die Gmeind zu gehen.»

Die Abstimmung, die am meisten Menschen an die Urne brachte

Die eindrücklichste Abstimmung fand für Irniger aber 1992 statt. Damals stimmte die Schweiz über den Beitritt zum EWR ab und die Meisterschwandnerinnen und Meisterschwandner erschienen zahlreich an der Urne. «Die Schlange war so lang, dass sie in Zweierkolonnen bis weit nach Draussen anstanden.»

Letzte Woche gab es für Bruno Irniger gleich zwei letzte Male. Am Mittwoch, 24. November, schritt er ein letztes Mal den Gang der Gemeindeversammlung entlang und zählte die Stimmen. Am Sonntag, 28., amtete er zum letzten Mal als Stimmenzähler bei der Abstimmung. Von der Gemeindeversammlung wurde Bruno Irniger mit stehendem Beifall verabschiedet, was ihn sehr freute. «Ich hätte mich in dem Moment nicht zu den Leuten umdrehen können, sonst wäre mir wahrscheinlich die eine oder andere Träne gekommen.»