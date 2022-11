Meisterschwanden Bis zu 10’000 Franken: Gemeinde belohnt artenreiche Gärten und Hochstammbäume Meisterschwanden fördert Biodiversitätsflächen in der Bauzone. Ab nächstem Jahr können erstmals Anträge für eine finanzielle Unterstützung eingereicht werden. Wer in den Landwirtschaftszonen Hochstammbäume pflanzt und pflegt, erhält ebenfalls Geld.

In Meisterschwanden hat die Gemeinde das Dach der Gemeindeverwaltung begrünt. zvg

Grüner Rasen, millimetergenau geschnitten. Blumen und Pflanzen im Garten gestutzt und von Schotter eingerahmt. Was einige schätzen, ist für die Tier- und Umwelt alles andere als förderlich. In Meisterschwanden möchte der Gemeinderat nun genau das Gegenteil fördern: Biodiversitätsflächen. Dabei geht es um naturnahe Gestaltung von Gärten oder Anlagen oder auch die Begrünung von Dächern. Die Idee sei durch die Teilnahme an der «Mission B» entstanden, erklärt Gemeindepräsident Ueli Haller. «Wir haben in diesem Rahmen das Dach über dem Coop aufwerten lassen.» Durch die Begrünung wurden Rückzugsräume für Tiere geschaffen. «Wir entschieden dann, dass wir das Projekt weiterziehen», so Haller.

Dem Gemeinderat sei es aber wichtig gewesen, nicht einfach ein Reglement zu erarbeiten, das in der Schublade bleibt. Wer eine Biodiversitätsfläche nach Vorgaben des Reglements erstellt, kann einmalig zwischen 500 bis 10'000 Franken erhalten. In der Landwirtschaftszone gibt es derweil Geld bis zu 100 Franken für die Pflanzung eines Feld- oder Hochstammbaums und zwischen 50 und 100 Franken pro Jahr für die richtige Pflege. Das Baugesuch reicht für die Fördergelder nicht, es braucht einen Antrag.

Das verteilte Geld nimmt die Gemeinde aus einem besonderen Kässeli: «Das Geld stammt von den Mehrwertabgaben von Einzonungen. Es ist für die Infrastruktur zweckgebunden.» Die Förderbeiträge belasten die Steuerzahler also nicht. Für den Gemeindepräsidenten gibt es bei diesem Projekt eigentlich nur Vorteile: «Biodiversität ist etwas, das man an vielen Orten machen kann, ohne dass es wehtut.» Seitens der Gemeinde liefere man nun noch eine zusätzliche Motivation. Wenn Gelder für Hochstammbäume oder Biodiversitätsflächen gesprochen wurden, kann die Bauverwaltung jederzeit kontrollieren, ob das Projekt umgesetzt wurde.

Nicht nur Flächen und Anlagen von Privatpersonen sollen artenreicher werden. Auch die Gemeinde will mit gutem Beispiel vorangehen: «Wir prüfen an verschiedenen Stellen, was wir machen können und wo man auch weniger Rasenmähen kann», sagt Haller. Nebst den beiden Förderprojekten ist man seitens der Gemeinde ebenfalls darauf bedacht, dass im Dorf nicht grundlos Bäume gefällt werden. Wer einen Baum auf dem Grundstück fällen möchte, muss dies bei der Gemeinde beantragen. «Je nach Fall wird dann geprüft, ob der Baum krank ist oder störend. Und ob für den gefällten Baum ein Ersatz angepflanzt werden soll», sagt Haller. Ein erstes Gesuch ist beim Gemeinderat bereits eingegangen. Die Fällung wurde abgelehnt.