Meisterschwanden Auto überschlägt sich nach Kollision – eine Person verletzt In Meisterschwanden ist ein Mercedes auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem Renault kollidiert. Dabei hat sich eine Person verletzt. Der Unfallverursacher ist mit dem Schrecken davon gekommen, hat seinen Führerausweis aber nicht mehr.

Der Renault erlitt Totalschaden. Kapo AG

Der Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 17.50 Uhr auf der Aescherstrasse in Meisterschwanden. In einem Mercedes-Benz fuhr ein 21-jähriger Mann von Aesch kommend in Richtung Sarmenstorf, wie die Aargauer Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.

Kurz vor der Verzweigung ausserhalb von Meisterschwanden sei der Mann auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem Renault zusammengestossen, der vom Dorf herannahte.

Als Folge davon überschlug sich der Renault und landete auf der angrenzenden Wiese auf dem Dach. Der 23-jährige Fahrer des Renault kam mit leichten Verletzungen davon. Eine Ambulanz brachte ihn zur Kontrolle ins Spital. Am Renault entstand Totalschaden. Auch der Mercedes wurde stark beschädigt.

Auch der Mercedes wurde beschädigt. Kapo AG

Die Unfallursache ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau nahm dem Unfallverursacher den Führerausweis vorläufig ab. (cri)

