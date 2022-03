Meisterschwanden Am Hallwilersee werden rund 170'000 Franken in erneuerbare Energie investiert Sowohl beim Restaurant und Hotel Seerose als auch beim Strandbad sollen Fotovoltaikanlagen installiert werden. Beide Projekte liegen im Dekretsgebiet.

Auf den Umkleidekabinen links und rechts vom Hauptgebäude soll eine Fotovoltaikanlage installiert werden. Michael Küng

In Meisterschwanden will man zukünftig am Ufer des Hallwilersees gleich zwei Mal auf die Kraft der Sonne setzen. Bei der Gemeinde liegen zwei Baugesuche für Fotovoltaikanlagen auf, die unweit voneinander installiert werden sollen. Eine Anlage soll beim Restaurant und Hotel Seerose platziert werden. Konkret soll die Anlage auf dem Flachdach des Erweiterungsbaus Cocon entstehen, erklärt der Hotelier und Verwaltungsratspräsident der Seerose, Felix Suhner.

Die Anlage, die aus 263 Modulen bestehen wird, deckt eine Fläche von rund 450 Quadratmetern ab. «Die Leistung von 105’000 kWh reicht für rund fünf bis sechs Prozent des aktuellen Stromverbrauches des Resorts», sagt Suhner. Das Resort habe durch die Seewasser-Wärmepumpe einen höheren Stromverbrauch, spare dafür jedoch an Heizöl. «Der Verbrauch konnte von jährlich 100'000 Liter auf 25'000 Liter gesenkt werden.» Für die Anlage auf dem Erweiterungsbau werden gemäss Baugesuch 83'000 Franken investiert.

Anlagen sind vom Seeufer her nicht zu sehen

Auch beim Strandbad Seerose möchte man eine Fotovoltaikanlage: «Das ist für ein Strandbad ein perfektes Projekt. Der Strombedarf ist vor allem an sonnigen Sommertagen hoch», sagt Markus Koch von der mk consult gmbh. Hinzu komme, dass die Badi beispielsweise in der Nacht für die Kühlanlagen nur eine verhältnismässig kleine Batterie benötige. Installiert werden soll die Anlage, die gemäss Baugesuch rund 85'000 Franken kostet, auf den Umkleidekabinen links und rechts vom Strandbad. Somit erstreckt sie sich auf eine Länge von je 57 Metern.

Beide Anlagen entstehen direkt beim Hallwilersee und somit in der Zone des Schutzdekrets. Sie teilen jedoch auch noch eine weitere Gemeinsamkeit, vom See aus sind sie nicht zu sehen. So bestätigt Felix Suhner, dass die Anlage auf dem Erweiterungsbau nur bei der Anfahrt zum Resort sehbar sei und auch Markus Koch äussert sich dazu: «Vom Seeufer her werden die Panels nicht sehbar sein.» Das Projekt habe er zudem bereits der Seeuferkommission und auch dem Landschaftsschutz präsentiert.