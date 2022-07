Meisterschwanden 37 neue Wohnungen im Steuerparadies am Hallwilersee Anstelle von alten Gewerbebauten entstehen in Meisterschwanden neue grosse Wohnunugen. Teils sogar mit der begehrten Seesicht.

Die alten Gewerbebauten werden abgerissen. Natasha Hähni

Meisterschwanden am sonnigen Ostufer des Hallwilersees belegt in der Rangliste der Aargauer Steuerparadiese Rang drei – nur Geltwil und Oberwil-Lieli schlagen den 60-Prozent-Steuerfuss der Seetalgemeinde. Entsprechend begehrt ist Wohnraum in «Meischti». Konkret: Hochwertiger Wohnraum für gute Steuerzahler.

Nun liegt das Baugesuch für ein neues Wohnprojekt auf, das die Bevölkerungszahl des Dorfs mit aktuell rund 3150 Einwohnerinnen und Einwohnern nochmals nach oben schnellen lassen dürfte: Die AEVO Development AG aus Hergiswil plant den Abriss der bestehenden Gewerbegebäude an der Ecke Flückenstrasse/Aescherstrasse und den Neubau von vier Mehrfamilienhäusern. Diese umfassen laut Baugesuch 32 4,5-Zimmer-Wohnungen sowie je zwei mit 3,5 und 5,5 Zimmern, alle grosszügig bemessen. Das eine Attika-Geschoss umfasst sogar eine 6,5-Zimmer-Wohnung mit 234 Quadratmetern. Hinzu kommen 14 Hobbyräume, Keller und eine grosse Tiefgarage. Zwischen den Häusern: Gehwege, Grünflächen, Wasserbecken, Spielplätze, Bänkli und ein überdachter Gemeinschaftsbereich.

Das Gelände ist hier am Bauplatz leicht abschüssig. Mindestens aus den oberen Wohnungen dürfte man eine prächtige Seesicht haben. Natasha Hähni

Die leicht in den Hang gebauten Häuser haben drei (östlich) respektive vier oberirdische Vollgeschosse plus Attika – und sie dürften zumindest teilweise Seesicht bieten. Das Areal liegt in der Wohn- und Gewerbezone. Entworfen wurde das Projekt laut Baugesuch vom Architekturbüro Estimo aus Dietikon, das in Meisterschwanden bereits Wohnbauten realisiert hat.