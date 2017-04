Marcel (alle Namen geändert) stritt konsequent ab, beim Feierabend-Unfall unter Alkoholeinfluss gestanden zu haben – obwohl er schon mehrmals betrunken am Steuer erwischt worden war. «Das waren Jugendsünden», beteuerte der 34-Jährige vor dem Bezirksgericht Lenzburg. «Ich habe mich geändert.»

Wie es dann zum Unfall kam, konnte sich Marcel aber auch nicht erklären. Es geschah auf der Seengerstrasse vor Meisterschwanden. Marcel bog vom Brosifeld Tennwil nach rechts ab und geriet auf die Gegenfahrbahn. Einem entgegenkommenden Auto wich er zu weit nach rechts aus und krachte in eine Strassenlaterne. Damit war der wilde Ritt noch nicht zu Ende: Noch einmal überquerte Marcel beide Fahrbahnen und das Trottoir, verlor die Kontrolle über den Wagen und blieb schliesslich am Hang stehen.

Eigentlich kennt sich Marcel mit Autos aus. Er ist gelernter Automonteur und Filialleiter im Geschäft seines Vaters – da verdient er über 200 000 Franken pro Jahr. Er sei unter Schock gestanden und habe sich den Kopf hart an der Autodecke angeschlagen, sagte Marcel vor dem Bezirksgericht Lenzburg. Nur deshalb sei er trotz eines platten Reifens und beschädigter Front nach Hause gefahren – ohne den Unfall zu melden.

Polizei holte ihn aus der Dusche

Pech für Marcel, dass es einen Zeugen gab: Silvio. Der Italiener, der sich offensichtlich in der Rolle als Jäger eines Verkehrssünders gefiel, notierte das Kennzeichen, benachrichtigte die Polizei und fuhr Marcel hinterher.

Eine Viertelstunde nach dem Unfall wurde Marcel zu Hause von der Regionalpolizei gestellt. Marcel war gerade unter der Dusche. Er sei nur mit einem Handtuch bekleidet gewesen und komplett überrascht worden, so Marcel. Immer wieder beteuerte er, erst zu Hause zur Flasche – zu einem brasilianischen Schnaps – gegriffen zu haben. So sei der Blutalkoholwert von 1,2 Promille zustande gekommen. Einmal behauptete er sogar, seine Frau sei am Steuer gesessen, nicht er. Die Gattin scheint ihm das nicht übel genommen zu haben. Das Ehepaar mit zwei Kindern ist nach wie vor zusammen.

Gerichtspräsidentin Eva Lüscher schenkte Marcels Aussagen keinen Glauben. Zu unwahrscheinlich, dass Marcel nüchtern so gefahren wäre, zu widersprüchlich seine Aussagen. Sie verurteilte ihn zu einer Busse von 5000 Franken und einer bedingten Geldstrafe von 100 Tagessätzen à 200 Franken. Hinzu kommen Verfahrenskosten von rund 3800 Franken.