Am Dienstag und Mittwoch erhielt die Kantonspolizei Aargau mehrere Meldungen über Fahrzeugaufbrüche in Lenzburg. Insgesamt führte die Polizei neun Tatbestandsaufnahmen im Westquartier und Nähe des Bahnhofs durch.

Die unbekannte Täterschaft, hatte es auf Handtaschen, Smartphones oder Sonnenbrillen abgesehen und ging in den meisten Fällen gleich vor: In den Abendstunden schlugen sie mit einem Stein die Autoscheibe ein und gelangten so ins Fahrzeuginnere.

Der Sachschaden und die Deliktssumme beträgt vermutlich einige tausend Franken.