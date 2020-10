Mehr Bauboom in Meisterschwanden – Grossprojekt kostet 17,9 Millionen

Vor rund zwei Monaten war in Meisterschwanden der Spatenstich für das grösste Bauprojekt im Dorf. Mit der Überbauung im «Am Park» entstehen 63 Wohnungen. Jetzt steht im Steuerparadies (Steuerfuss sinkt von 65 auf 60 Prozent) das nächste grosse Bauprojekt an. Die im Dorf ansässige Verpackungsfirma Medewo will zusammen mit der Ivor AG, einer Unternehmung aus Sins, bauen.

Der Gestaltungsplan für das Projekt lag zu Beginn des vergangenen Jahres bei der Gemeinde in Meisterschwanden auf. Nun ist das Projekt einige Schritte weiter: Das Baugesuch für die Überbauung liegt vom 15. Oktober bis zum 16. November bei der Gemeindeverwaltung auf. Geplant ist ein Grossbau, der nebst 33 Wohnungen auch dem Gewerbe eine Heimat bietet. Einziehen in das Gewerbeobjekt wird gemäss Baugesuch die Medewo selbst. In das Grossprojekt werden gemäss Baugesuch 17,9 Millionen Franken investiert.

23 Wohnungen werden verkauft, der Rest vermietet

Gebaut wird auf vier Parzellen. Dem Generalunternehmen Ivor AG gehören die beiden Parzellen, auf denen die Villa Fischer und das dazugehörige, bis auf die Grundmauern niedergebrannte Manufakturgebäude stehen. (3743 Quadratmeter). Ausserdem hat sie gemeinsam mit der Medewo das ehemalige Postgebäude (die Post wurde im Juli 2013 geschlossen) vor der Bushaltestelle Oberdorf gekauft. Und auch die Medewo bringt noch eine weitere Parzelle in das Projekt mit ein.