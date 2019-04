Am Montagmorgen begannen die Bauarbeiten für die 16,8 Millionen Franken teure Sanierung der Kantonsstrasse durch Schafisheim – und damit die monatelange Sperrung für den Verkehr aus dem Seetal in Richtung Hunzenschwil (A1) und Aarau. Die Umleitung erfolgt über Lenzburg, wo am Knoten Bleiche mit dem Schlimmsten gerechnet werden musste.

Der Start jedenfalls ist geglückt: Um 6.30 Uhr wurde die Ampelanlage abgestellt und eine Securitas-Angestellte übernahm die Verkehrslenkung. Die Autos aus dem Süden (Seon) erhielten dank der manuellen Reglung deutlich mehr „grün“, als wenn die Ampel in Betrieb gewesen wären. In der ersten Stosszeit der Umleitungsphase bildeten sich zwar Rückstaus bis in den Bereich „Hämmerli-Palace“, doch hielten sich die Zeitverluste für die Automobilisten in Grenzen. Der Verkehr war allerdings derart stark, dass bereits die kleinste Störung zu einem Zusammenbruch führen kann – ähnlich wie es letztes Jahr in Suhr der Fall war. (uhg)