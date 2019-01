Anfang Mai 2018 fand der Spatenstich für einen McDonald’s mit Apartment-Hotel beim Schoren-Kreisel in Schafisheim statt. Aktuell befindet sich die Liegenschaft im Rohbau. Bauherrin ist die Amazam AG in Baar ZG. «Wir selber sind mitten in der Detailplanung für das Restaurant», sagt Deborah Murith, Corporate Relations Manager bei McDonald’s Schweiz. Und: «Wir erwarten, dass uns die Mietfläche im zweiten Quartal 2019 übergeben wird.» Dann kann der Innenausbau des Restaurants beginnen. Um ein Eröffnungsdatum zu nennen, so Murith, sei es noch zu früh. Auch zum Betreiberkonzept liessen sich noch keine Angaben machen. Betreiberin des Hotels ist die Hegglin Group in Zug.