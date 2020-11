Maximal fünf Etagen: Wegen der Altstadt darf die Migros weniger aufstocken

Die Lenzburger haben ihre Altstadt schon immer geliebt. Aber es gab unterschiedliche Wahrnehmungen dazu, was sie da für einen Schatz haben – und wie viel ihnen dieser wert sein soll. Doch nun hat auch in Lenzburg das Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) einen höheren Stellenwert bekommen. Zu sehen an der Gesamtrevision Nutzungsplanung, die seit Donnerstag öffentlich aufliegt. Nachfolgend einige wichtige Aspekte der BNO-Revision:

1 – Maximal fünf Etagen bei einem «Müli-Märt»-Ausbau

Die Aufwertung der Ringzone rund um die Altstadt ist am markantesten im Bereich «Müli-Märt» (heute massiv unternutzt) und «Hypi». Im Mitwirkungsverfahren 2018 waren diese Areale Teil einer neuen Zentrumszone. Jetzt sind sie in der Ringzone («R4» und «R4-»). Bisher hätte die Migros («R4») mit einem überzeugenden Gestaltungsplan sechsgeschossig bauen können. Neu sind nur noch fünf Geschosse möglich. Im Bereich «Hypi» («R4-») sogar nur noch drei bis vier – damit die Stadtkirche besser zur Geltung kommt.

2 – Klarer definiert, was in der Ringzone möglich ist

In der jetzt aufliegenden BNO wird klarer festgehalten, was die Ringzone ist und was an Bauherren für Erwartungen gestellt wird. Um den Charakter der Ringzone zu wahren, wird der Materialisierung und den Freiräumen ein höheres Gewicht beigemessen. Es heisst explizit: «Die Materialisierung und Farbgebung haben sich an den bestehenden Bauten zu orientieren. Die Qualitäten der ortsüblichen Freiraumstrukturen, zum Beispiel Vorgärten und öffentliche Durchwegung, sind zu erhalten.» Das schränkt die Freiheiten von Investoren massiv ein und verhindert bis zu einem gewissen Grad moderne (Flachdach-)Bauten.

3 – Änderungen an zentraler Achse Bahnhof-Altstadt

Im Mitwirkungsbericht 2018 wurde die Schaffung einer neuen Zentrumszone vom Bahnhof bis zum Altstadtrand (Poststrasse) vorgeschlagen. Die raumplanerische Idee dahinter: Eine bessere Anbindung der Altstadt an den immer wichtiger werdenden Bahnhof und eine Stärkung der zentralen Achse Bahnhofstrasse. Jetzt heisst es, aufgrund der vertieften Auseinandersetzung habe sich die Schaffung einer Zentrumszone «als nicht sachgerecht herausgestellt». Und: «Die Achse Altstadt-Bahnhof soll nicht ein Zentrum, sondern eine attraktive Verbindung sein.» Neu wird eine Spezialzone Bahnhofstrasse-Malaga geschaffen (mit Gestaltungsplanpflicht nur im Bereich des «Villeroy & Boch»-Areals).

4 – Neu etwas Wohnen in Spezialzone Aabach Nord

Es geht um das Gebiet östlich der Überbauung «Im Lenz» und nördlich der Eisenbahnlinie. Faktisch um die Areale SWL (heute Zone für öffentliche Bauten) und Wisa Gloria (Arbeitsplatzzone). Wie schon im Vorschlag 2018 soll hier eine etwa 6,5 Hektaren grosse Spezialzone Aabach Nord geschaffen werden. Neu mit einem untergeordneten Wohnanteil. «Mit der Zulassung von einem beschränkten Anteil an Wohnen wird die Attraktivität für eine Entwicklung des Gebiets signifikant erhöht, wobei der Fokus nach wie vor auf der Schaffung von Raum für neue Arbeitsstätten liegen soll», heisst es im Planungsbericht 2020. Für die Spezialzone Aabach Nord gilt eine Gestaltungsplanpflicht.

5 – Weniger grosse Aufzonung an der Aarauerstrasse

Lenzburg hat heute 23,1 Hektaren unüberbaute Bauzonen (bei einer Gesamtfläche von 312 Hektaren). In dieser BNO-Revision gibt es nur zwei wesentliche Ein- und Auszonungen im Bereich der Justizvollzugsanstalt (aus Sicherheitsgründen) und Oberrain (am Fuss des Schlosses). Netto bleibt die Bauzone gleich gross. Umso wichtiger sind Verdichtungen wie beispielsweise entlang der Aarauerstrasse. Neu ist dabei aber nur noch eine Aufzonung in eine dreigeschossige Wohn- und Mischzone vorgesehen (Vorschlag 2018 noch viergeschossig).

6 – Voraussetzung für mehr Rebbau am Schlosshügel

Für den optischen Gesamteindruck der Stadt spielt eine wichtige Rolle, was am Schlossberg und am Gofersberg («Gofi») passiert. Vor rund fünf Jahren wollten die Ortsbürger-Rebbauern am Schlosshügel ihre bestehenden 40 Aren Rebfläche um bestockte 56 Aren erweitern. Das scheiterte am Veto das Kantons, der das Projekt für nicht zonenkonform erklärte. Jetzt sollen im Kulturlandplan die entsprechenden Rebbauzonen geschaffen werden – mit gleichzeitiger Reduktion der Fläche der Schutzzone Schlossberg-Gofi.

7 – Schutz vor allem für Bäume auf öffentlichem Grund

Der Fall der von der Fällung bedrohten Edelkastanie am Steinbrüchliweg hat einmal mehr gezeigt, mit wie vielen Emotionen das Schicksal von Bäumen verbunden sein kann. Im künftigen Zonenplan sollen besonders wertvolle Bäume eingezeichnet werden (grün) und sie sollen ein Inventarblatt bekommen. Allerdings betrifft das die Privaten wenig: Geschützt werden grossmehrheitlich Bäume auf öffentlichem Grund.