Birrwil gehört zu den ersten Gemeinden, die ihren Gemeinderat für die Legislatur 2018/21 wählten. Zu ersetzen waren die nicht wiederkandidierende Frau Gemeindeammann Verena Christen und Gemeinderat Thomas Forrer. Bei einer Stimmbeteiligung von 38,4 Prozent erzielte Max Härri mit 287 Stimmen das beste Resultat. Es folgen Cristina Barbara Kopp (bisher 278 Stimmen) Marina Jenni (bisher, 274 Stimmen), Jeremias Setz (neu, 269 Stimmen) und Heinz Neeser (bisher, 258 Stimmen).

Der 52-jährige Landwirt Härri ist seit 2001 SVP-Grossrat. Er will nicht gleichzeitig in der kantonalen und in der kommunalen Politik aktiv sein. «Es ist für mich klar, dass ich auf Ende Jahr im Grossen Rat aufhören werde», erklärte Härri gestern der az. Gemeinderat von Birrwil wird er ab dem 1. Januar 2018 sein. Nach dem hervorragenden Resultat der gestrigen Wahlen stellt sich die Frage, ob Härri auch das Gemeindeammann-Amt anstrebt. Es sei noch zu früh, dazu etwas zu sagen, erklärt Härri. Er sieht ein zeitliches Problem, denn er führt den Landwirtschaftsbetrieb zusammen mit seiner Frau – ohne Angestellte.

Härris Rücktritt aus dem Grossen Rat ist die Chance für Franz Vogt (SVP, Leimbach). Der 55-Jährige wurde im letzten Herbst abgewählt, schloss aber danach ein Grossrats-Comeback nicht aus. Wenn er gebraucht würde, sei er wieder dabei, erklärte der 1. Ersatzmann am 12. Dezember der az. (uhg)