Für 2019 verspricht Museum Aargau ein genussvolles Jahr. Auf dem Programm stehen an sämtlichen Standorten Geschichten rund ums Essen in den vergangenen 2000 Jahren. Es wird gekocht, über Esstrends gesprochen und sich lukullischen Freuden hingegeben. Die Schlosssaison startet Ende März.

Was die Gaumenfreuden anbelangt, hat Schloss Wildegg einen speziellen Trumpf in der Hand. Schon seit mehr als 400 Jahren werden unterhalb der Schlossanlage auf einer Fläche von 1,2 Hektaren Reben bewirtschaftet und daraus Schlosswein gekeltert.

Das zur Schlossdomäne gehörende Rebgut ist verpachtet. Mit dem neuen Jahr steht ein Pächterwechsel an. Der bisherige Weinbauer Philipp Fehlmann aus Möriken zieht sich zurück. Neuer Schlosswinzer wird Matthias Brunner aus Hitzkirch. Bei der Stiftung Domäne Schloss Wildegg ist man glücklich über diese Lösung. «Wir haben jemanden gesucht, der die hohen Anforderungen an biologischen Rebbau erfüllt und den Wildegger Schlosswein zu einer begehrten Marke entwickeln kann», erklärt Thomas Pauli-Gabi, der beim Kanton für die Abteilung Kultur zuständig ist und im Stiftungsrat der Schlossdomäne Wildegg sitzt. Laut Pauli-Gabi haben sich die Verantwortlichen die Suche nach dem neuen Pächter für das Rebgut nicht einfach gemacht. «Der Stiftungsrat der Schlossdomäne hat eine Arbeitsgruppe beauftragt, unter den Bewerbern den geeignetsten Partner für die Pacht zu finden.» In der Evaluation reüssierte am Schluss der diplomierte Önologe Matthias Brunner. Der Inhaber der Brunner Weinmanufaktur in Hitzkirch hat die anspruchsvollen Auswahlkriterien am besten erfüllt: Der neue Pächter setzt auf eine artenreiche biologische Weingartenbewirtschaftung, die nebst dem biologisch bewirtschafteten Gutsbetrieb und der Zusammenarbeit mit ProSpecieRara auf Schloss Wildegg das Gesamtkonzept der Schlossdomäne Wildegg ideal ergänzt und abrundet.