Der ehemalige Syngenta-Manager und Lenzburger Jugendfest-Redner Christoph Mäder (59) wird an der Generalversammlung vom 11. August in den fünfköpfigen Verwaltungsrat der Ems-Group gewählt. Chefin und dominierende Aktionärin des Konzerns ist Magdalena Martullo-Blocher. Eine Wahl in den Ems-Verwaltungsrat gilt als sehr prestigeträchtig, ist aber mit viel Arbeit verbunden, da der Blocher-Konzern seinen Verwaltungsräten traditionell viel abverlangt. Mäders Nomination ist der Homepage des Konzerns zu entnehmen. (uhg)