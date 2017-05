Urs F. Meier ärgert sich jedes Mal, wenn vom «Aushöhlen der Stadt» die Rede ist. Meier ist Besitzer eines historischen Hauses in der Aavorstadt, wo er von 1971 bis 2005 selber gewohnt hat. Heute vermietet er den Geschäftsraum im Erd- und die Wohnungen im Obergeschoss. «Die Häuser müssen bewohnt werden können», sagt Meier. Heute hätten die Leute andere Vorstellungen von Komfort als vor 50 Jahren. Der Innendekorateur, der 40 Jahre ein Geschäft führte, hat schon von Berufs wegen viel Verständnis für Altes. Doch die Zeiten hätten sich geändert: «Heute wollen die Mieter zum Beispiel mehr als eine Steckdose im Zimmer», sagt er.

An seinem Haus hat er vor kurzem im obersten Stock eine Laube rekonstruiert, die er dem Kritiker Martin Killias zeigen will. Spuren am Dach zeigen, dass sich hier früher schon mal ein Balkon befunden hat. Für seine Mieter hat Meier sich entschieden, wieder einen Balkon anbauen zu lassen. Über die weisse Holzbrüstung ragt ein dunkler Metallrahmen, der das Geländer erhöht. «Dir ist wohl schon das Geländer zu hoch», sagt Urs F. Meier zu Martin Killias. «Die Materialisierung ist in Ordnung», sagt dieser.

Sollen alte Häuser den heutigen Vorstellungen von Komfort angepasst oder in einem möglichst ursprünglichen Zustand bewahrt werden? Der Strafrechtsprofessor stellt das Problem in den ihm vertrauten Begriffen dar: «Der Gedanke, dass man an seinem Gebäude machen kann, was man will, entspricht dem Eigentumsbegriff des römischen Rechts. Nach dem germanischen Rechtsverständnis sollte beim Bauen in der Altstadt aber ein gemeinsames Ziel im Vordergrund stehen, nämlich die Erhaltung der historischen Substanz.» Denn diese gehört nicht Privaten.

Killias erwähnt die mittelalterlichen Wandmalereien, die kürzlich in Aarau im Gebäude des Restaurant Krone zum Vorschein kamen. «In Lenzburg wären diese zerstört worden.» Er betont, dass das Erhalten nicht mehr Geld kosten müsse. «Mit einer einfachen Gipswand könnte diese Malereien konserviert werden.» Für Killias spielt es keine Rolle, dass die Malereien so nicht mehr gesehen werden können. Oder dass erhaltene Strukturen im Gebäudeinnern von Passanten gar nie wahrgenommen werden. Was zählt, ist die Bewahrung der Vergangenheit. (JGL)