Die Gruppierung «Zukunft Boniswil» hat ihr Ziel erreicht: Sie hat weiterhin drei Sitze im Gemeinderat. Ihr offiziell als Parteiloser auftretender Kandidat Marc Schmuziger ist am Sonntag in der Ersatzwahl für Karin Koch in den Gemeinderat gewählt worden.

Bei 143 eingegangenen gültigen Wahlzetteln und einem absoluten Mehr von 72 erhielt Schmuziger 77 Stimmen. Die Stimmbeteiligung lag bei 14,6 Prozent. Schmuziger war der einzige Kandidat, der für die Wahl nominiert worden war. Vereinzelte Stimmen entfielen auf andere Namen, am meisten (21) auf SVP-Vizepräsident Beat Bättig. Karin Koch hatte nach nur gut drei Monaten im Amt «aus familiären Gründen» den Rücktritt angekündigt. (uw)