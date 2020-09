Mann lockt Kinder mit Süssigkeiten

Am vergangenen Mittwoch hat ein Mann in der Nähe des Bahnhofs Lenzburg (Kiosk/Migrolino) Kindern Süssigkeiten angeboten. In einem Schreiben an die Eltern haben die Schulleitungen der Primarschule und des Kindergartens der Regionalschule Lenzburg jetzt über den Vorfall informiert.

Im Brief heisst es, die Kinder hätten gut reagiert, die Süssigkeiten abgelehnt und ihre Eltern informiert. Diese seien an die Regionalpolizei gelangt. Die Schulleitung bittet, direkt die Polizei zu kontaktieren, sollte der Mann wieder auftauchen. Weiter kommentieren will die Schulleitung den Fall nicht. (str)