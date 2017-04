Als Hermann Bob Gelzer seine Werke durchging, um Bilder für seine kommende Ausstellung auszuwählen, ist er tief in die Vergangenheit eingedrungen. Bis in die Primarschulzeit. Dabei ist ihm etwas aufgefallen. «Wir mussten im Religionsunterricht wohl Gebotstafeln zeichnen», erklärt er und hält eine gerahmte Zeichnung hoch. Darauf sind zwei Tafeln mit Schriftzeichen zu sehen, doch lesen kann man sie nicht. Zu nah aneinander sind die Buchstaben, Worte sind keine zu erkennen. «Ich konnte mich gar nicht an diese Zeichnung erinnern», sagt Gelzer. Doch die Wiederentdeckung dieses Werks aus der 5. Klasse war für den Kunstmaler ein spezieller Moment. Noch heute arbeitet er gern mit Schriftzeichen. «Deshalb habe ich mich entschieden, diese Zeichnung auch auszustellen.»

Die Malerei ist nicht die einzige Kunst, zu der sich der 1947 geborene Gelzer schon in jungen Jahren hingezogen fühlte. In der Bezirksschule gründete er mit fünf Freunden eine Band. «Pepe Lienhard war ein Jahr älter als wir und hatte eine Band. Es war klar, dass wir auch so eine wollten.» Für den Dixieland-Stil, mit dem damals alle Jazzbands begannen, fehlte noch ein Banjo. Hermann Gelzer hatte weder ein Banjo noch Kenntnisse dieses Instruments und wurde trotzdem zum Banjospieler der Band. «Ein Freund zeigte mir ein bisschen, wie es geht und Pepi half uns mit der Musik.» Später spielte er mit Ernst und Ruedi Häusermann sowie Hans Hegnauer in der «Ernest Häusermann Group». Mit Jazz und Tanzmusik finanzierte er sich das Studium.

Vom Brättligäu zur Wisa-Gloria

Gelzer studierte nicht etwa Kunst, sondern Psychologie und Zoologie. «Ich hatte dieses Bild von mir als Verhaltensforscher mit Tropenhelm im Busch», sagt er und lehnt sich lachend im Holzstuhl zurück. Als nach dem Studium nur Jobs mit Versuchstieren von Pharmafirmen zur Verfügung standen, zog Gelzer es vor, sich mit Menschen zu beschäftigen. Zuletzt arbeitete er in der Ausbildung von Lehrpersonen. Doch das «Kunsten», wie er es nennt, begleitete ihn stets. Berufsbegleitend machte er eine künstlerische Ausbildung und bezog in den späten 80-er Jahren sein erstes Atelier am Brättligäu. «Da war es im Winter so kalt, dass die Farbe nicht trocknen wollte», erinnert er sich.

Seit 1997 malt er in einem hellen Atelier im Wisa-Gloria-Gebäude. Es ist warm, mit Kaffeemaschine und Kühlschrank. Für ein Künstleratelier wirkt es erstaunlich aufgeräumt. Dieser Zustand ist den Vorbereitungen für die Ausstellung zu verdanken. Gelzer hat schon diverse Bilder für den Transport ins Müllerhaus verpackt. Aber er packt sie bereitwillig wieder aus und mit jedem geöffneten Paket wird die Bandbreite seines Schaffens grösser. «Ich beschäftige mich etwa ein Jahr mit einem Thema», sagt er. In den 70ern malte er viele Aquarelle, später kamen Öl- und Acrylfarben und Holzschnitte dazu. Ein neues Thema sind Landkarten.

Alle Werke sind wieder anders. Doch aufgepasst, genau diesen Spruch – «Das ist jetzt mal etwas ganz Anderes» – hört der Künstler aus dem Mund von Betrachtern am wenigsten gern. Einmal hat er ein ganzes Jahr Drucke im Format 10 mal 10 Zentimeter hergestellt. Auf einem Tisch im Atelier liegen Streifen aus Bauplastik übereinander, die er mit Ölfarbe bedruckt hat. Immer wieder tauchen Schriftzeichen auf. Alte Ölbilder, die ihm nicht mehr gefielen, hat er mit selbst erfundenen Geschichten überschrieben. Doch die Buchstaben sind so eng beieinander, dass man kaum einzelne Worte ausmachen kann. Gelzers Urmotiv.

Ausstellung Hermann Gelzer, Arbeiten von 1956-2017. 6.bis 28.5, Gewölbekeller Müllerhaus. Vernissage: 6.5., 16 Uhr.