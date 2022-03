Lyrikfestival «Dichtkunst ist unmöglich»: Ben Lerner liest im Aargauer Literaturhaus in Lenzburg Ben Lerner hasst die Lyrik und stellt sie dennoch fleissig her. Wie das zusammenpasst, wird er am Lyrikfestival Neonfische zeigen.

Zu Gast in Lenzburg: Ben Lerner spricht am Lyrikfestival über seine «Verachtung» für Lyrik. Ulf Andersen / Getty Images Europe

«Warum hassen wir die Lyrik?» Der Essay mit dieser provokativen Suggestivfrage im Titel hatte unlängst für einiges Aufsehen gesorgt. Umso mehr, als sein Verfasser sich selbst ganz explizit einschloss. «Ich mag sie auch nicht, habe mein Leben weitgehend um sie herum organisiert.»

Dies sagt nicht etwa ein abgelöschter Lehrer oder ein fauler Germanistikstudent, sondern Ben Lerner, seines Zeichens Literaturprofessor am Brooklyn College, Kritiker und Dichtungstheoretiker, der selbst ein bemerkenswertes lyrisches Werk vorzuweisen hat. Gar zum Bestsellerautor wurde Lerner vor zwei Jahren mit seinem autofiktionalen Buch «Die Topeka Schule», das auch im deutschsprachigen Raum grosse Resonanz erfuhr. Daraufhin brachte der Suhrkamp-Verlag einen zweisprachigen Band mit dem lyrischen Gesamtwerk heraus – also alle drei Gedichtbände des heute 43-Jährigen.

Neonfische Lyrikfestival mit hybrider Ausgabe Das Lyrikfestival Neonfische im Aargauer Literaturhaus bringt jeweils Lyrikerinnen und Lyriker aus der Schweiz und dem deutschsprachigen Raum miteinander ins Gespräch und macht ausserdem auf die Arbeit der Lyrikübersetzer aufmerksam. Neben Ben Lerner, Monika Rinck und Steffen Popp stehen unter anderen Uljana Wolf, Ron Winkler, Klaus Merz, Jürg Halter, Yari Bernasconi und Muriel Pic auf dem Programm. Das Publikum ist im Lenzburger Müllerhaus heuer nur am Sonntag zugelassen, während die Veranstaltungen vom Freitag und Samstag einzig als Live-Stream bzw Video-on-Demand angeboten werden.

Bereits in seinem lyrischen Début «Die Lichtenbergfiguren» (2004) hatte sich der junge Dichter mit seinem Schaffen ostentativ in die literarische Tradition gestellt. Er knüpfte an die Form des Sonetts an, die er jedoch neu und variantenreich ausgestaltete. Immer jedoch hintersinnig und voller kenntnisreicher Bezüge, nicht nur zur Dichtungsgeschichte, sondern auch zu anderen Künsten wie der Malerei.

Listig wird da etwa gefragt, «Wen / will ich verarschen? Ich bin Diego Rodríguez Velázquez. Ich bin eine trockene, / ausgeweidete Analyse der Russischen Revolution. / Ich bin Zeile sieben.» Lerners Sonett spielt lustvoll die Möglichkeiten literarischen Sprechens aus und thematisiert auf lässige Weise Fragen nach dem Status des lyrischen Ichs, nach Rezeption, Interpretation und Verständlichkeit.

Nicht nur schwierig, sondern unmöglich

Noch etwas stärker konturiert ist die reflexive, selbstkritische Pose in einem weiteren Sonett, in dem, wiederum in scheinbar sorgloser Diktion, die Frage nach einer entscheidenden Nuance aufgeworfen wird.

«Sind diese Gedichte einfach nur lahmarschig / oder sind diese Gedichte eine Kritik der Lahmarschigkeit?»

Wann ist ein Kunstwerk eine kritische Behandlung des Bestehenden, und wann eine sträfliche Bestätigung?

Das ist gewiss oft eine Frage der Lesart. Später heisst es: «Wir beneiden den Himmel / um seine offenen Stellen, unbehandelte Leinwand, / ihre stumme Kritik an gemaltem Glanz.» Der gemalte Glanz, der geschliffene schöne Schein von Kunstwerken ist trügerisch, ein blosser Blick ins real existierende Himmelszelt kann es zeigen.

Gedichte können also ihr Ziel auf zwei Seiten verfehlen: auf der allzu glanzvollen und auf der lahmarschigen. Aber welches Ziel gälte es denn zu treffen? Gemäss Lerners Essay jedenfalls ein ideales, überzogenes Ziel, das ein konkretes Gedicht niemals erreichen kann. «Dichtkunst ist nicht schwierig, sie ist unmöglich», so die These, die Lerner in seinem launigen Lesestück etwa an Keats, Dickinson und Whitman zeigt.

Das «wahre» Gedicht gibt es nicht

Das «wahre» Gedicht, das restlos glücklich machen würde, könne es nicht geben. Aufgrund dieser Enttäuschung hassen die Menschen gemäss Lerner die Lyrik, und zwar sowohl die Lyriker selbst wie auch diejenigen, welche weder schreiben noch überhaupt lesen.

Wenn der Dichter notwendig scheitern muss, was bleibt ihm denn noch zu tun? «Man kann nur Gedichte verfassen, die, wenn sie mit vollkommener Verachtung gelesen werden, einen Ort für das echte Gedicht freiräumen, das niemals erscheint.» Genau das tat Ben Lerner unermüdlich, zumindest bis er den Roman für sich entdeckt hat. Es fällt indessen schwer, die nötige «vollkommene Verachtung» für seine kunstvollen und oft höchst unterhaltsamen Gedichte aufzubringen.

Erleichtert wird es immerhin dadurch, dass sich der deutsche Dichter Steffen Popp, teilweise unter Mitwirkung Monika Rincks, der anspruchsvollen Aufgabe der Übertragung von Lerners Gedichten angenommen hat. Rinck und Popp begleiten Ben Lerner ans Lyrikfestival Neonfische nach Lenzburg und werden ihm helfen, auch in der deutschsprachigen Leserschaft um gebührende Verachtung zu werben.