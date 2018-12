Es ist einer der grössten Fälle von Wirtschaftskriminalität im Kanton Aargau: Über sechs Jahre lang ermittelte die kantonale Staatsanwaltschaft gegen den Luxusautohändler Riccardo Santoro. In einem aufwendigen Prozess muss sich der 47-jährige Schweizer ab dem 7. Januar 2019 vor dem Bezirksgericht Lenzburg verantworten.

Santoro war der Betreiber der Firma SAR Premium Cars AG in Dintikon. Ab 2007 bot er unschlagbare Leasingkonditionen für Luxusautos an. Die meisten Leasingverträge wurden über die damalige Fidis Finance (Suisse) AG abgeschlossen. Mit seinen Konditionen lockte der Aargauer zwar viele Kunden an, seine Firma SAR fuhr aber laut Staatsanwaltschaft hohe Verluste ein, wenn sie die Fahrzeuge nach Beendigung des Leasingvertrags von Fidis zurückkaufen musste.

Dies ging längerfristig nicht gut: Nachdem die Fidis Santoro erst einen Aufschub für die offenen Rückzahlungen gewährte, liess sie im Mai 2011 60 Luxusautos – darunter Bentleys und Ferraris – vom Parkplatz der SAR abtransportieren und reichte Strafanzeige ein.

Die Staatsanwaltschaft wirft Santoro vor, dass er die Überschuldung und die Zahlungsunfähigkeit seiner Firma herbeigeführt hatte. Ausserdem soll er auch die Buchhaltung gefälscht haben, um die schlechte finanzielle Lage der Firma zu verbergen. Der Deliktsbetrag beläuft sich gemäss Staatsanwaltschaft auf über 17 Millionen Franken. Die Verfahrensakten füllen 376 Bundesordner, die Anklageschrift umfasst 355 Seiten.

Santoro ist nicht geständig

Der Prozess ist für 13 Tage angesetzt. Am ersten Tag wird der Beschuldigte befragt, danach werden die Parteien ihre Plädoyers halten. Welche Strafe die Staatsanwaltschaft fordert, gibt sie erst an der Verhandlung bekannt. Riccardo Santoro ist nicht geständig. Der Fall hatte ein grosses Medienecho ausgelöst, für die Verhandlung wird eine hohe Medienpräsenz erwartet.