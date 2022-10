Littering ETH-Studentinnen sorgen mit «Clean-Up Aare» für ein saubereres Ufer Am Clean-up-Day sammelten die drei Frauen zusammen mit zehn Freiwilligen Zigarettenstummel, Red-Bull-Dosen und anderen Abfall ein. Eigentlich wären auch noch zwanzig Taucherinnen und Taucher zum Einsatz gekommen.

Kara Grotefeld, Noemi Lemcke und Silja Höhener (von links) präsentierten den Anwesenden Zahlen und weitere Fakten zur Verschmutzung. Markus Christen

Ein paar simple Fakten zu unserem Umgang mit dem von uns verursachten Müll: 30 Prozent des in der Schweiz anfallenden Kehrichts landet nicht in den dafür vorgesehenen Abfalleimern und -tonnen. Insbesondere Zigarettenstummel und Take-away-Verpackungen tragen zu einer erheblichen Umweltverschmutzung bei. Die Kosten, die das achtlose Wegwerfen von Abfall verursacht, belaufen sich jährlich auf rund 200 Millionen Franken.

Um auf diese zivilisatorische Problematik aufmerksam zu machen und der Unsitte des Litterings auch gleich mit handfesten Massnahmen entgegenzuwirken, fand vorgestern Samstag entlang des Flusslaufes die Veranstaltung «Clean-Up Aare» statt. An drei Standorten in den Gemeinden Auenstein, Wildegg und Rupperswil fanden sich am Nachmittag freiwillige Helferinnen und Helfer ein, um die Uferregion von Müll zu befreien. Während der zweistündigen Aktion zeigte sich, dass sich die Wege entlang der Aare grundsätzlich in einem weidlich präsentablen Zustand befinden.

Die Aktion entstand wegen des ETH-Fachs «Umweltproblemlösen»

Von grösseren Verschmutzungen betroffen sind vor allem neuralgische Punkte wie Sitzbänke, der Platz unter der Aarebrücke Wildegg sowie teilweise die Uferböschungen. Und wie es die eingangs zitierten Zahlen voraussagen, verbrachten die Aufräumerinnen und Helfer eine beachtliche Weile ihrer zur Verfügung gestellten Zeit damit, in mühsamer Feinarbeit Zigarettenstummel aus dem Erdreich zu klauben.

Initiiert und organisiert wurde die Veranstaltung «Clean-Up Aare» von den drei ETH-Studentinnen Silja Höhener, Kara Grotefeld und Noemi Lemcke. Die angehenden Umweltnaturwissenschafterinnen beschäftigten sich im Fach «Umweltproblemlösen» explizit mit dem Jurapark Aargau. Neben eingehenden Recherchen und einer Exkursion ins Fallgebiet waren sie damit beauftragt, Problemstellungen zu identifizieren und Massnahmen zu deren Bewältigung zu entwickeln.

Organisatorinnen haben mit weniger Teilnehmenden gerechnet

Auf das Thema der Abfallverschmutzung machte die Gemeinde Auenstein die Studentinnen aufmerksam. In der Folge erarbeiteten sie einen zweigliedrigen Massnahmenplan, der nun mit dem Aktionstag umgesetzt wurde. Dass sich, wohl auch aufgrund des schlechten Wetters, nur gerade zehn freiwillige Helfer zum Einsatz einfanden, stimmte die Organisatoren nicht unmutig. «Mit all dem Regen haben wir eine Weile sogar damit gerechnet, ganz alleine an der Aare unterwegs zu sein, und sind jetzt eigentlich positiv überrascht», meinte Kara Grotefeld.

Die Säcke füllten sich beim Sammlen des Abfalls rasch. Markus Christen / Aargauer Zeitung

Vorgesehen war für die Aufräumarbeiten auch der Einsatz von Tauchern, die den Aaregrund nach Abfall absuchen sollten. Doch der Gang ins Wasser wäre zu gefährlich gewesen, erklärte Martin Trachsel. «Bei einer Strömung von über zwei Metern pro Sekunde birgt ein Tauchgang grössere Gefahren. Ebenfalls ist die Sicht unter Wasser derzeit stark eingeschränkt. Abfall zu identifizieren, ist kaum möglich und Treibholz kann die Taucher treffen.»

Geplant wäre ein Tauchgang mit 20 Tauchern gewesen

Hätte das Wetter mitgespielt, so der Polizist und Tauchlehrer, der von den Studentinnen mit ins Boot geholten Tauchschule Aarau Dive Factory, wären am Samstag bis zu 20 Taucher in die Aare gestiegen. Bei einer Aufräumaktion vor einem Jahr im Hallwilersee haben die Taucherinnen und Taucher neben den erwartbaren Flaschen, Büchsen und Plastiksäcken auch Natels, Portemonnaies und Velos aus dem Wasser gezogen.

Ihren Abschluss fand die Aktion «Clean-Up Aarau» am späteren Samstagnachmittag zu Gemüsesuppe, Russenzopf und Kuchen beim Werkhof Auenstein. Hier präsentierten die drei Studentinnen den freiwilligen Helfern unter anderem die anfangs erwähnten Fakten zur Abfallverschmutzung. Ihre Hoffnung ist es, dass sie mit der Veranstaltung an der Aare das Bewusstsein für die zivilisatorische Unsitte des Litterings schärfen konnten.