Literatur Wechsel in Lenzburg: Bettina Spoerri verlässt das Aargauer Literaturhaus Bettina Spoerri verlässt Ende April das Literaturhaus in Lenzburg. Während knapp neun Jahren hat sie viel bewegt.

Bettina Spoerri Zvg / Miklós Klaus Rózsa

Die Schweizer Literaturszene ist in Bewegung. Erst Ende Januar gab es einen Knall bei den Solothurner Literaturtagen, Geschäftsführer Dani Landolf gab seinen Rücktritt nach nur zwei Ausgaben bekannt.

Nicht gleich laut, dafür ebenso überraschend kommt es nun auch zu einem Wechsel im Aargauer Literaturhaus in Lenzburg. Bettina Spoerri, die das Haus in den letzten Jahren mit einem scharfen Profil geprägt hat, teilte (nach Aufschalten der Stellenausschreibung) auf Anfrage mit, dass sie Lenzburg per Ende April verlassen wird: «Nach achteinhalb Jahren ist für mich die Zeit reif, mich Neuem zuzuwenden. Ich habe das Literaturhaus mit grossem Sachwissen und sehr kreativ und auch finanziell erfolgreich und in eine (auch) digitale Gegenwart geführt, das bestätigen mir alle Involvierten und Beteiligten. Darauf kann und darf ich stolz sein.»

Sie hielt das Literaturhaus in Bewegung

Bettina Spoerri kam 2013 nach ihrer einjährigen Direktion der Solothurner Literaturtage zum Aargauer Literaturhaus. Hier baute sie Vermittlungsangebote aus, und setzte inhaltliche Schwerpunkte etwa zur Lyrik, zu Übersetzungen oder zur Zukunft des Buchmarktes. 2014, anlässlich des zehnjährigen Jubiläums, sagte Spoerri in einem Interview: «Ein Literaturhaus muss in stetem Wandel bleiben.» Was leicht eine Floskel sein könnte, hält sie ein, bestätigt Stiftungsrätin Christine Lötscher:

«Bettina Spoerri hat das Aargauer Literaturhaus völlig neu positioniert. Sie hat es mit einer starken eigenen Handschrift für die Aargauer, die Schweizer, aber auch internationale Literaturszene zu einem Zentrum mit Strahlkraft gemacht.»

Peripher gelegen hat der Standort Lenzburg ein grosses Einzugsgebiet. Ebendies ist aber auch eine Herausforderung: Literaturhäuser mit nationalen Ambitionen gibt es auch in Zürich und Basel. Die eingeschränkte Mobilität in der Pandemie macht es nicht einfacher, das Publikum ins Haus zu bringen. Während der Kultur eine Saison bevorsteht, die – man hofft es – weniger Einschränkungen mit sich bringt, muss sie weiterhin gerüstet sein für neue Eventualitäten und Varianten.

Auf dem Weg zu einem hybriden Literaturhaus

In Lenzburg geht man dies mit einem Transformationsprojekt für ein hybrides Literaturhaus an: Ein versiertes Team baut ein digitales Archiv auf und gestaltet hybride Formate. Das Lyrikfestival Neonfische im März wird so etwa digital wie auch analog stattfinden.

«Die letzten zwei Jahre waren für das Literaturhaus – wie für jeden Kulturveranstalter – sehr intensiv. Bettina Spoerri hat mit ihrem Team gute Weichen für die Zukunft gestellt», sagt Stiftungsrätin Christine Lötscher. Ähnlich beschreibt es Bettina Spoerri. «Ich hinterlasse ein solid aufgestelltes Haus, das in der Pandemie einzigartige Pionierarbeit in der Transformation geleistet hat – und nun bestens für die Herausforderungen der Zeit gewappnet ist.»

Bereits auf Anfang Jahr hat Anne Wieser, Verantwortliche der Werkstätten, Lenzburg verlassen. Damit geht ein eingespieltes Duo, der Literatur aber bleibt es erhalten: In Zürich bauen Spoerri und Wieser aktuell etwa den Geparden Verlag auf. Nun gilt es eine Nachfolge zu finden, die ähnlich dynamisch agiert. Stiftungsrätin Christine Lötscher:

«Es ist tatsächlich eine Umbruchzeit. Wir müssen offen sein und den Wechsel als Chance sehen, etwas Neues zu gestalten.»

Seitens des Aargauer Kuratoriums als wichtigster Förderer ist man gespannt auf die Nachfolge. «Das Aargauer Literaturhaus hat sein Profil seit seinen Anfängen mit Andreas Neeser kontinuierlich entwickelt. Es braucht daher keinen Bruch oder Generationenwechsel, sondern jemand, der mit eigenen Ideen auf dieser Geschichte aufbaut», sagt Christa Baumberger, die als Fachverantwortliche für Literatur in der Findungskommission vertreten ist.