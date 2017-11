In diesen Tagen glüht der Himmel regelmässig in den spektakulärsten Farben. Die Farben, die Alain Mieg (53) auf seinen Bildern verwendet, stehen denjenigen, die abends gen Westen leuchten, in nichts nach. Im Gegenteil. Doch der Lenzburger Kunstmaler holt sich seine Inspiration nicht draussen. «Der Ursprung für meine Bilder entsteht immer in meinen Träumen», sagt er am Esstisch in seinem Haus am Lütisbuchweg. Mit dem Blick auf den Wildistei ist er aufgewachsen. Heute verbringt er jedes Jahr mindestens vier Monate in seinem Atelier in Salzburg. Ansonsten malt und wohnt er hier in Lenzburg. Feine Farbspritzer zieren den Boden des Esszimmers, in der Ecke liegt der Korb von Hündin Amy.

An den Wänden hängen Miegs Bilder. Sphärische Farbwelten, Sonnenunter- und Weltaufgänge. In allen Farben und Formaten. Sein Haus ist gleichzeitig seine Galerie. «Hier kann ich den Besuchern meine Himmelswelten in den verschiedenen Lebensraumsituationen zeigen», sagt er. Wie wirkt ein breites Bild mit einem grossen Esstisch? Welches Format passt über ein kleines Sofa? Das Haus ist ordentlich ohne angestrengt aufgeräumt zu wirken – «so sieht es bei mir immer aus» – und warm eingerichtet. Ein brauner Holztisch, gelbe Wände, braunes Leder. «Ich mag Cognac-Töne», sagt Mieg. Schwarz kommt in seinen Welten nicht vor. Aber flammendes Rot, sehnsüchtiges Blau und ein sattes Violett. Aubergine heisst diese Farbe, wie das Gemüse. Diese Farbe mag Alain Mieg so sehr, dass er ein Couvert für sein Kartenset in Aubergine hat anfertigen lassen. Er dreht den Umschlag in den Händen. «Diese Farbe löst bei mir tiefste Glücksgefühle aus.»

«Das Thema ist unerschöpflich»

Das Auge für Schönes und das Talent zum Schönes gestalten wurde Alain Mieg in die Wiege gelegt. Mit dem AZ-Fotografen diskutiert er über Objektive und Licht, aber ohne in dessen Arbeit einzugreifen. Alain Miegs Medium ist die Malerei. «Mit dreizehn Jahren habe ich begonnen, Landschaften zu malen», sagt er. Seit mehr als 25 Jahren malt er ausschliesslich «Himmlische Welten», wie er auch seine diesjährige Ausstellung nennt. Was sagt er den Stimmen, die ihm vorwerfen, stets das Gleiche zu malen? Mieg lacht. «Ich bin dankbar, dass man das so erkennt.» Eine Wiedererkennung für das eigene Werk zu schaffen sei das Grösste, was einem Maler widerfahren kann. «Ich will nichts Anderes, ich will auch mit 80 Jahren noch meine Himmel malen. Das Thema ist unerschöpflich und macht mich glücklich.» Er erhält mittlerweile aus der ganzen Welt fotografische Eindrücke von Himmeln, die an seine Werke erinnern.

Orte der Stille in 20 Schichten

Mögen die Bilder sich ähneln, gleich ist keins. Wie sich auch keine zwei geträumten Sonnenuntergänge genau gleich sind. Alain Mieg dimmt langsam die Lampe im Esszimmer. Mit dem verblassenden Licht schwinden einzelne Farbtöne, andere stechen plötzlich hervor, wie ein einzelner Sonnenstrahl, der sich noch ein letztes Mal aufbäumt. «Meine Bilder können still und fein sein, aber auch leuchtend und kraftvoll», sagt er und dimmt weiter. Mit seinen Bildern schaffe er Orte der Stille, wo er sich wohlfühle. Orte, die er manchmal in der wirklichen Welt vermisst. In bis zu zwanzig Farbschichten übereinander. So gern er allein über den Wolken fliegt, so sehr ist er auch am Kontakt zu Menschen interessiert. «Durch meine Bilder durfte ich viele Menschen kennenlernen. Freundschaften sind entstanden.» Wenn der Kunde es wünscht, kommt Alain Mieg mit einer Auswahl Bilder vorbei und weiss oft schon beim Eintreten, welches ausgewählt wird. Wenn er später am Haus vorbeigeht und weiss, dass drinnen ein Werk von ihm hängt, macht ihn das glücklich.

Sein Schaffen im Verlauf der Jahre zeigt, wie er sich verändert hat. «Früher waren meine Bilder viel feiner und sanfter.» Heute sind die Farben kraftvoller. «Ich war noch nie so geerdet», sagt der Himmelsmaler.

Ausstellung im Atelier Lenzburg, Lütisbuchweg 2, vom 12. bis 26. 11. Öffnungszeiten unter www.alainmieg.com.