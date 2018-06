Alle drei Jahre gönnt sich Seon ein dreitägiges Jugendfest, das neu auch als Dorffest beworben wird. «Früher hatten wir ein grosses Festzelt, in dem es bei schönem Wetter aber heiss und ungemütlich war», erzählt Cheforganisator Edwin Rohr. Das Organisationskomitee (OK) schaffte das Zelt deshalb vor drei Jahren ab und bat die Vereine, mit kleinen Beizbetrieben für Ersatz zu sorgen. «Damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir waren insbesondere vom grossen Engagement der Vereine überrascht», sagt Edwin Rohr.

Die Umstellung war so erfolgreich, dass sich das Jugendfest zu einem eigentlichen Dorffest gewandelt hat. Das ist dieses Jahr auch im Namen ersichtlich, das Organisationskomitee nennt den Anlass nun «Jugend- und Dorffest». Um dem gerecht zu werden, stellen die Vereine dieses Jahr zwölf Food- und Getränkestände auf, die in Seon «Beizli» heissen. Neben Raclette, Pommes, Kaffee und Kuchen wird es auch Säfte und türkische Spezialitäten geben.

Seon auf Weltreise

Für die Dauer des Fests von Freitag- bis Sonntagabend wird die Oberdorfstrasse zwischen Bahnhof und Restaurant Burestube gesperrt. Los gehts am Freitag um 18.30 Uhr mit dem Zapfenstreich. Böllerschüsse markieren eine halbe Stunde später die Eröffnung von Beizli und Lunapark, bevor um zehn Uhr die Band «Tidbi!ts» die Bühne betritt. Schluss ist um zwei Uhr, am Samstag sogar erst um drei Uhr in der Früh. Der Samstag beginnt am Morgen um 9.20 Uhr mit dem Umzug – der Höhepunkt eines jeden Jugendfests. Hier wird das diesjährige Motto «Seon auf Weltreise» ganz besonders sichtbar werden. Gut 650 Kinder, acht Vereine sowie die Musikgesellschaften von Dürrenäsch und Seon werden in passenden Aufmachungen durch die Strassen ziehen. Der Wochenendverkehr der Seetalstrasse wird für die Dauer des Umzugs über die Egliswilerstrasse umgeleitet. Vom Jugendfest etwas mitbekommen dürften die Autofahrer trotzdem, denn: «In Seon besonders schön ist das Engagement der Bevölkerung. Im ganzen Dorf werden Häuser geschmückt und dekorierte Bögen über den Strassen aufgestellt. Sogar im Weiler Retterswil», erzählt Edwin Rohr.

Nach dem Umzug am Samstag folgt der Jugendfestgruss auf der Turnhallenwiese, bevor Beizli und Lunapark wieder ihre Türen öffnen. Um 14 Uhr geben die «Tiger Flizzer» ein Konzert, um 20 Uhr «Gogo’s Party Box». Am Sonntag herrscht noch einmal ab Mittag bis Abends um acht Uhr Festbetrieb. Um 13.15 Uhr macht das Dorf aus, wer der schnellste Seener ist. Und ab zwei Uhr markiert das Dorfmuseum den letzten offiziellen Anlass. Es erinnert mit Bildern und Fotoalben an frühere Jugendfeste.