Die Beleuchtung der Aargauer Kulturdenkmäler ist nicht gesetzeskonform. In der Region gehören die Schlösser Lenzburg, Wildegg und Hallwyl dazu. Zu diesem Schluss gelangte der Regierungsrat in seiner Antwort auf einen Vorstoss der GLP-Fraktion zur Lichtverschmutzung. Wie steht es in Lenzburg mit der Bewilligungspraxis bei Baugesuchen mit künstlichen Leuchtkörpern?

An der Sitzung des Einwohnerrats am Donnerstagabend hat sich der Stadtrat zu einer GLP-Anfrage vom letzen Dezember geäussert. Konkret interessiert hatte die GLP, ob bei Bewilligungsverfahren die Frage der Lichtemission geprüft und die Vorgaben des Umweltschutzgesetzes eingehalten würden.

Als Lichtverschmutzung versteht man die künstliche Aufhellung des Nachthimmels und die störende Auswirkung von Licht auf Mensch und Natur. In der stadträtlichen Antwort hiess es, die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben würde im Einzelfall geprüft, man habe bisher jedoch davon abgesehen, diese als verbindlich zu erklären.

Der zuständige Stadtrat Martin Stücheli formulierte es so: «Bei Baugesuchen, welche eine Beleuchtung zum Gegenstand haben, zum Beispiel Leuchtreklamen, Kreiselschmuck oder andere Gesuche mit selbst- oder angeleuchteten Elementen, wird die Frage im Einzelfall aus Sicht der Ästhetik (Ortsbild), der Sicherheit (Blendwirkung, Ablenkung) und der allgemeinen Lichtemissionen bei himmelwärts gerichteten Beleuchtungen geprüft.»

In der Praxis gehe es primär um den Paragrafen 27 im kantonalen Umweltgesetz. Dieser besagt: «Beleuchtungsanlagen, die Aussenbereiche erhellen oder Kulturgüter beleuchten, sind so einzurichten, dass sie ausserhalb ihres Bestimmungsbereichs keine störenden Immissionen verursachen.» Mit den übrigen Bestimmungen, so Stücheli, seien Stadtrat und Bauverwaltung selten konfrontiert. Diese betreffen einerseits das Verbot von dauerhaften Installationen und den regelmässigen Betrieb von Anlagen, die im Freien Licht- oder Lasereffekte erzeugen.

Die stadträtliche Antwort vermochte die GLP nicht vollends zu überzeugen. «Wirklich befriedigend sind die Antworten und vor allem die Umsetzungen in jüngster Zeit nicht», erklärte Adrian Höhn. Es stelle sich zudem die Frage, wie die Gesetzeskonformität der Lichtinstallationen überprüft würde, sagte er und wies auf ein Beispiel in der Stadt hin: «Die im Boden eingelassene Beleuchtung der Werbetafel bei der neuen Denner-Filiale an der Bahnhofstrasse zündet himmelwärts. Gemäss der Antwort des Stadtrates hätte dies so nicht bewilligt werden dürfen.»

Die GLP findet zudem, dass die Stadt mit gutem Beispiel vorangehen sollte. «Die Beleuchtung der Baumallee an der Poststrasse ist zwar vor dem Gesetz erstellt worden, aber kein gutes Beispiel für eine Stadt, die die Lichtverschmutzung ernst nimmt», sagte Höhn. Aufgrund der fehlenden Verbindlichkeiten in der aktuellen Regelung fordert die GLP, «dass hier eine stärkere Formulierung in die laufende Revision der Bau- und Nutzungsordnung aufgenommen wird». Der Kanton lege dies in seiner Antwort auf den Vorstoss im Grossrat ebenfalls nahe.