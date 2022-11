Leutwil Trotz mehrerer Sparrunden: Gemeinde rechnet mit einem Minus von knapp 200'000 Franken Leutwil kämpft bereits seit einigen Jahren mit der Finanzlage. Die kleine Gemeinde hat bei den Ausgaben kaum noch Sparpotenzial und die Einnahmen sind nur schwer steigerbar. An der Gmeind vom 25. November werden weitere Ausgaben beantragt: etwa eine neue Heizung für das Gemeindehaus.

Im Leutwiler Gemeindehaus wird eine neue Heizung benötigt, da die bisherige extreme Temperaturschwankungen verursacht. Britta Gut

Es ist besser herausgekommen als erwartet. Gut ist das Budget 2023 aus Leutwil aber trotzdem nicht. Anfang Oktober sagte der Leutwiler Ammann Lukas Spirgi gegenüber der AZ, dass das Budget 2023 mit einem Minus zwischen 200'000 und 300'000 Franken rechnen werde.

Damals war das Budget aber noch nicht ganz fertig. In den Unterlagen zur Gmeind zeigt sich das Budget nun mit einem Minus von 196'500 Franken bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 121 Prozent. Das Budget ist das Ergebnis von mehren Sparrunden. Da viele Ausgaben in der Gemeinde fix sind, seien die Sparmöglichkeiten beschränkt, erklärte Spirgi und stellte bereits im Oktober eine künftige Steuerfusserhöhung in Aussicht, falls sich die Einnahmen und Ausgaben künftig nicht ausgleichen können.

Gibt es bald eine Wärmepumpe für das Gemeindehaus?

An der Gmeind werden die Stimmberechtigten auch über eine kleine Investition entscheiden. Die Heizung im Gemeindehaus muss ersetzt werden, dafür beantragt der Gemeinderat einen Kredit von 212'000 Franken. Die Ölheizung habe ihre technische Lebensdauer erreicht und sorge immer wieder für extreme Temperaturveränderungen im Gemeindehaus, heisst es in den Unterlagen. Als Ersatz schlägt der Gemeinderat eine Erdwärmesonde mit Wärmepumpe vor, da dies «ökologisch und ökonomisch» am sinnvollsten sei.

Nicht auf der Traktandenliste zu finden ist, wie angekündigt, der Antrag zum Austritt aus dem gemeinsamen Schulverband. Lukas Spirgi stellte aber in Aussicht, dass über den aktuellen Stand des Schulverbandes an der Gemeindeversammlung informiert werde. Dafür stimmt Leutwil, wie einige andere Seetaler Gemeinden auch, über die Satzungen des Gemeindeverbandes Kreismusikschule Seetal und den Tarif der Elternbeiträge ab. Unter der Kreismusikschule Seetal wird die bereits heutige Zusammenarbeit der Regionalen Musikschule Oberes Seetal und der Kreismusikschule Seengen vertraglich zusammengeführt.