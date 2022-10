Leutwil Tiefrote Zahlen im Budget 2023 erwartet – das sagt der Gemeindeammann dazu Mit den Finanzen hat Leutwil schon seit einigen Jahren zu kämpfen. Das liege an den vielen fixen Ausgaben, sagt Ammann Lukas Spirgi und gibt einen Ausblick auf den künftigen Steuerfuss.

Leutwil hat einen Steuerfuss von 121 Prozent. Dieser wird in Zukunft wohl ansteigen. Britta Gut

«Wir müssen es nicht runterspielen, es sind tiefrote Zahlen», sagt Lukas Spirgi, Gemeindeammann von Leutwil. Er spricht dabei vom Budget für das Jahr 2023. Es ist zwar noch nicht komplett fertiggestellt, aber bereits jetzt ist klar, dass unter dem Strich ein Minus zwischen 200'000 bis 300'000 Franken stehen wird. Das Budget wird der Gemeinderat neben weiteren Traktanden der Wintergmeind an der Informationsveranstaltung am 18. Oktober präsentieren.

Es sind Zahlen, die den vier Mitgliedern des Gemeinderates grosse Kopfschmerzen bereiten. Vor allem, weil man an allen Ecken und Enden Möglichkeiten zum Sparen gesucht hat. Doch die Gemeinde kämpft mit einem Problem, das viele, vor allem kleinere, Gemeinden kennen (Leutwil hatte per Ende Jahr 745 Einwohnende). «Ein grosser Teil unserer Ausgaben sind fix, da haben wir keine Möglichkeiten für Einsparungen», sagt Spirgi. Derweil sei es schwierig, zusätzliche Einnahmen zu generieren.

Lukas Spirgi ist Gemeindeammann von Leutwil. Britta Gut

Eine Lösung wäre die Erhöhung des Steuerfusses. Dieser liegt derzeit bei 121 Prozent. «Für nächstes Jahr haben wir voraussichtlich noch keine Steuerfusserhöhung geplant», sagt der Ammann. Genau sagen könne er es noch nicht, weil eine Sitzung mit der Finanzkommission noch bevorstehe.

Doch, auch wenn der Steuerfuss für nächstes Jahr unverändert bleiben soll, müsse man über das Thema sprechen. «Wir müssen die Finanzplanung genau im Auge behalten», sagt Spirgi. Wenn die Zahlen tiefrot sind und bleiben, müsse man den Steuerfuss erhöhen.

In Leutwil wurde der Steuerfuss zuletzt im Jahr 2019 erhöht. Damals von 117 auf die heutigen 121 Prozent. Die Nettoschuld der Gemeinde war 2019 auf ihrem Höhepunkt und ist zwei Jahren leicht sinkend. 2021 waren es gemäss kantonaler Statistik etwas über zwei Millionen Franken, was eine Nettoschuld von 2731 Franken pro Einwohner macht.

Seit zwei Jahren fehlt ein fünftes Mitglied für den Gemeinderat

Doch die Finanzen werden nicht das einzige Thema sein, das an der Informationsveranstaltung am 18. Oktober behandelt wird. Zur Sprache kommen wird auch der vakante Gemeinderatssitz. Seit mittlerweile rund zwei Jahren ist der Leutwiler Gemeinderat unterbesetzt. An der Informationsveranstaltung wolle man Interessierten abermals eine Kandidatur ans Herz legen, sagt Spirgi. «Im kommenden Jahr wird zudem wieder ein Termin für einen neuen Wahlgang festgelegt.» Die Zusammenarbeit im Team mit vier Personen klappe zwar sehr gut, «aber man spürt die Mehrbelastung natürlich schon», so der Ammann.

Eine weitere Lösung könnte für Leutwil die Fusion mit einer anderen Gemeinde sein. Einen konkreten Wunsch dazu gibt es: In einem Überweisungsantrag forderte ein Dürrenäscher Stimmbürger an der Wintergmeind 2021, dass eine Fusion mit Leutwil geprüft werde. Der Dürrenäscher Ammann Josef Willi teilte an der diesjährigen Sommergmeind mit, dass man zuerst die Erfahrungen aus dem neuen Schulverband Dürrenäsch Leutwil auswerten möchte, um diese in die Prüfung miteinzubeziehen.

Nebst dem Budget und dem vakanten Gemeinderatssitz werden am 18. Oktober auch noch weitere Gemeindetraktanden der Gmeind vom 25. November diskutiert. Diese seien jedoch noch nicht definitiv festgelegt, sagt Spirgi.