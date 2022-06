Leutwil Gemeindeversammlung: Ortsbürger sollen der AEW Energie AG ein Stück Land verkaufen Am 15. Juni findet in Leutwil die Einwohner- und Ortsbürgergemeindeversammlung statt. Ein Landstück von 56 Quadratmetern soll für die Erstellung einer Trafostation genutzt werden.

In Leutwil sollen die Ortsbürger einen Landverkauf bewilligen. Britta Gut

Anfang 2021 machte die AEW Energie AG den Gemeinderat Leutwil darauf aufmerksam, dass die Kapazität der Trafostation in den Gebieten Birracker, Winterhalde, Ringstrasse und Terassenweg nahezu ausgeschöpft ist. Hinzu kommt, dass in den genannten Gebieten baureife Parzellen stehen, deren Versorgung zukünftig sichergestellt werden muss. Eine Möglichkeit für zusätzliche Anschlüsse ist nicht vorhanden.

Aus diesem Grund brauche es eine neue Trafostation, heisst es in der Vorlage zur Ortsbürgerversammlung. «Der Gemeinderat hat zusammen mit der AEW Energie AG nach geeigneten Flächen zur Umsetzung einer Trafostation gesucht.» Dafür eignen würde sich ein Teilstück der Parzelle 11, welche sich im Besitz der Ortsbürgergemeinde Leutwil befindet. Das 56 Quadratmeter grosse Teilstück ist via Aescherstrasse erreichbar. Die Parzelle möchte der Gemeinderat mit einem Quadratmeterpreis von 280 Franken verkaufen, was einen Gesamtpreis von 15'680 Franken ergibt.

An der Einwohnergemeindeversammlung haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger über drei Kreditabrechnungen zu befinden. Die Kreditabrechnung für den Gemeindeanteil der Sanierung des Anlagebereichs der ARA Hallwilersee weist eine leichte Kreditüberschreitung aus, ebenso die Abrechnung der Sanierung der Deponie Häfni. Dort beträgt die Überschreitung 27'500 Franken bei einem ursprünglichen Kredit von 115'000 Franken. Eine Kreditunterschreitung gab es hingegen bei der Gesamtrevision Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland (BNO).

Im Rahmen der Sommergmeind 2021 wurde dem Gemeinderat ein Überweisungsantrag gestellt. In diesem wurde verlangt, dass die BNO in Bezug auf neue und bereits eingereichte landwirtschaftliche Bauprojekte ausserhalb Bauzonen in ein Moratorium zu setzen sei. Der Gemeinderat teilte an der Wintergmeind 2021 mit, dass er in Abklärungen mit kantonalen Stellen sei und den Antrag durch einen unabhängigen Rechtsanwalt prüfen liess, wonach es sich empfehle, den Antrag zur Ablehnung zu empfehlen. Der Antragsschreiber hat seinen Antrag jedoch am 27. April zurückgezogen, heisst es in der Vorlage.