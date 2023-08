Leutwil Das kleine Leutwil feiert ganz gross Mit Tambouren und Lobeshymnen auf das Dorf startete Leutwil am Freitagabend in das 750- Jahr-Jubiläums Festwochenende.

Regierungsrat Dieter Egli, OK-Präsidentin Eva Hammesfahr Vercelli und Gemeindeammann Lukas Spirgi. Bild: Kim Wyttenbach

Im Festzelt war alles bereit: Die Decke war behängt mit farbigen Wimpeln und blauen und roten Bändern, die Tische geschmückt mit Blumen und das Rednerpult umrahmt von Sonnenblumen und Gladiolen. Um Punkt 18.15 Uhr marschierten dann die Tambouren ein, gefolgt von den stolzen Lüpuerinnen und Lüpuer. Das Zelt füllte sich rasch und obwohl sich das Wetter unschlüssig zeigte, tat das der Feststimmung keinen Abbruch. Ganz nach dem Jubiläumsmotto: «Ein kleines Dorf feiert gross» wurde ausgelassen geschwatzt, gelacht und immer wieder hörte man Gläser klirren.

«Ein kleines Dorf feiert gross» lautet das Motto der Jubiläumsfeier. Bild: Kim Wyttenbach

Erst als Gemeindeammann Lukas Spirgi die Bühne betrat, wurde es ruhig. In seiner Ansprache hob er die Qualitäten von Leutwil hervor, besonders die Lebensqualität. Und mit einem Lächeln meinte er: «Seit der ersten Erwähnung, geht es mit unserem Dorf nur aufwärts – abgesehen von ein, zwei schwierige Episoden.» Aber auch in schwierigen Situationen denke er immer: «Es kommt schon gut.» Denn die Gemeinde finde immer wieder pragmatische Lösungen. Frau Vizeammann und OK-Präsidentin Eva Hammesfahr Vercelli betrat die Bühne und bedankte sich für das grosse Engagement der Bevölkerung, den Einsatz der Vereine, der Musikgesellschaft und der Kirchgemeinde.

Gastredner an der Festeröffnung war Regierungsrat Dieter Egli. Er gratulierte zum 750-Jahr-Jubiläum und sagte: «Trotz biblischem Alter, sprüht das Dorf vor Jugendlichkeit und dasselbe gilt auch für den Gemeinderat.» Abschliessend wünschte er dem Dorf ein schönes Fest, viel Freude, alles Gute für die nächsten 750 Jahre. Die Festeröffnung wurde durch die Musikgesellschaft und weitere Darbietungen umrahmt. Heute Samstag gehen die Festivitäten um 10 Uhr mit dem Festumzug weiter. Das ganze Dorf nimmt daran teil. Am Abend spielt die Stubete Gäng vor ausverkauftem Haus. DJ Rizzi sorgt danach für Stimmung bis in die frühen Morgenstunden. Das Festwochenende geht am Sonntag mit einem Festgottesdienst, einem Klassentreffen und einem Alphornkonzert der Alphorngruppe Leutwil zu Ende.