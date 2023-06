Konflikt Mieter in Windisch müssten Ende Juni raus: Jetzt entscheidet die Schlichtungsstelle, ob die Kündigungen für drei Familien rechtens sind

Die fünfköpfige Familie von Michael Adams könnte in einem Monat auf der Strasse stehen: Wenn die Schlichtungsstelle die Kündigung im Fall Windisch als rechtmässig beurteilt, muss sie per Ende Juni ihre Wohnung verlassen. Für das Ehepaar mit den drei Kindern wäre dies ein Drama – es will notfalls vor Gericht ziehen.