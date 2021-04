Leserfoto Wahnsinns-Aufnahme: So haben Sie das Schloss Lenzburg noch nie gesehen Der Staufner Hansulrich Rey hat von Auenstein aus dieses spektakuläre Foto geschossen.

Lenzburg - Schloss vor den Glarner Alpen - Kamerastandort Auenstein Hansulrich Rey

Ja, das ist wirklich das Schloss Lenzburg, und nein, es handelt sich nicht um eine Fotomontage: Diese aussergewöhnliche Aufnahme vom Schloss vor dem Hintergrund der Glarner Alpen ist dem Staufner Hansulrich Rey gelungen. Er hat sie zuerst dem «Lenzburger Bezirksanzeiger» und nun der AZ zur Verfügung gestellt.

Rey stand am Abend des 8. April auf dem TCS-Parkplatz oberhalb von Auenstein, ausgerüstet mit seiner Sony Alpha 77 und einem 400er-Teleobjektiv (für Kenner: 1/500, f6.3, Tamron Zoom 18-270mm, entspricht Vollformat 27-405mm). «Das weiche Licht war ideal», erzählt Rey. Die Alpen lagen zwar ein wenig im Dunst – immerhin stand der Fotograf rund 80 Kilometer davon entfernt -, aber am Computer konnte Rey den Kontrast entsprechend anpassen. Mehr hat er am Bild nicht geschraubt. Man sieht das berühmte «Vrenelis Gärtli», den Ruchen-Glärnisch, die Glärnisch-Nordwand, den Bächistock – so nah, als wüchsen sie hinter dem Schloss empor. Hier noch in ungeschnittener Form:

Hansulrich Rey

Hansulrich Rey (69) ist kein Profifotograf, sondern pensionierter Geschäftsführer einer Halbleiterfirma. Die Fotografie begleitet ihn aber schon sein Leben lang, sagt er. «Schon in meinen Zwanzigern bin ich zweimal ein Jahr auf Reisen gegangen und habe alles mit der Kamera festgehalten. Für mich ist das wie Tagebuchführen.»