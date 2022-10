Lenzburg/Niederlenz Mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen: Das rät die Kantonspolizei In den letzten Tagen gingen bei der Kantonspolizei vermehrt Meldungen ein, dass Autos durchsucht und Gegenstände entwendet wurden. Alleine in Lenzburg und Niederlenz waren es sieben Fälle.

In der Nacht auf den 21. Oktober 2022, wurden in Lenzburg und Niederlenz durch eine unbekannte Täterschaft sieben Automobile durchwühlt. In den meisten Fällen waren diese unverschlossen.

Auch aus Aarburg und Rheinfelden gingen ähnliche Meldungen ein. Beim Deliktsgut handelte es sich um kleinere Bargeldbeträge sowie zwei Sonnenbrillen, zwei Handys und ein Paar Sportschuhe.

Die Kantonspolizei empfiehlt, die Autos konsequent abzuschliessen und keine Wertgegenstände zurückzulassen. Zudem melden Sie verdächtige Personen umgehend dem Polizeinotruf 117.

