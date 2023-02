Lenzburg/Brugg Anwohner verwundert: Was macht dieser Heli da? Am Dienstagmittag ist ein tieffliegender Helikopter über dem Aare- und dem Bünz-Raum bei Wildegg und Schinznach aufgefallen. Er war stundenlang unterwegs und flog gleichmässige Muster. Weshalb? Das erklärt die Betreiberfirma.

Über mehrere Stunden war der blaue Helikopter gestern im Raum Wildegg/Auenstein und bis nach Brugg unterwegs. Er kam aus Deutschland. Screenshot: Flightradar24

Grosse Verwunderung am Dienstag im Bereich Rupperswil–Wildegg–Schinznach: Ein Helikopter flog während längerer Zeit die Aare auf- und ab. Auch über der Bünz war er unterwegs, immer in geordneten Bahnen, nur 150 Meter über Boden – das war auf Flightradar24.ch ersichtlich. Eine Personensuche nach einem Vermissten? Die Kantonspolizei winkt ab, davon wisse man nichts.

Youtube / Thomas Scholz

Eine Kontaktaufnahme mit der Heli-Inhaberin bringt die Lösung. Der Helikopter hat die Immatrikulationsnummer D-HAIQ. Er ist also in Deutschland gemeldet – auf die Firma Aeroheli International GmbH in Neuhausen an der Spree (bei Cottbus). Deren Fachbereichsleiter Flugbetrieb, Dirk Franzke, klärt auf: «Im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt wird der Uferbereich der Aare aus der Luft vermessen.»

Die sehr gleichmässigen Flugbahnen verraten, dass hier Präzision im Spiel ist. Screenshot: Flightradar24

Konkret wird die Wassertiefe im Uferbereich eruiert. «In die Flachbereiche käme man mit dem Boot gar nicht hinein – der Helikoptereinsatz ist eine hochpräzise und schnelle Möglichkeit, die relevanten und wichtigen Daten für das Bafu zu gewinnen», so Franzke.

Man mache das um diese Jahreszeit, weil nun der Wasserstand tief und das Wasser vor allem relativ klar ist – was anders wird, sobald die Schneeschmelze einsetzt. Dank des klaren Wassers kann bis in eine Wassertiefe von etwa zwei bis fünf Meter gemessen werden. «Das ermöglicht das Erstellen eines 3D-Modells des gesamten Uferbereichs», sagt Franzke. Diese Information könnte zum Beispiel für das Definieren von Hochwasserschutzmassnahmen nützlich sein.

Der Helikopter machte sich kurz nach 17 Uhr auf den Rückweg zum Heimatflugplatz in Deutschland. Er wird am Mittwoch nochmals für etwa eine Stunde Messungen an der Aare durchführen.