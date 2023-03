Lenzburg/Aarau Ins Gefängnis nach Diebstählen in der Migros Lenzburg und im Manor Aarau – Beschuldigter ist vorbestraft Ein 34-Jähriger stahl Lautsprecher, Rasierer und Parfums. Mehrere Monate Gefängnis sollen ihn nun läutern.

Mehrfach vorbestraft aber nichts gelernt; deshalb muss der Ladendieb nun ins Gefängnis. Bild: Andrey Popov / Shutterstock

Der 34-Jährige ist kein unbeschriebenes Blatt. Matteo (Name geändert) ist mehrfach einschlägig vorbestraft. Weil die bisher verhängten Sanktionen keine Wirkung gezeigt zu haben, muss Matteo nun nach zwei erneuten Diebstählen ins Gefängnis. Das verfügt die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau in einem Strafbefehl.

Mitte 2022 hatte Matteo in der Migros-Filiale in Lenzburg zwei Bluetooth-Lautsprecher im Wert von 278 Franken gestohlen. Das gilt als geringfügiger Diebstahl. Anfang diesen Jahres wurde er erneut straffällig, und das gleich doppelt: Diebstahl und Hausfriedensbruch hat er begangen. Denn er hatte schon seit August 2021 ein Hausverbot für den Manor an der Aarauer Bahnhofstrasse. Trotzdem betrat er den Laden – und nicht nur das, er liess Rasierer und mehrere Herren-Parfumflaschen mitgehen. Sichergestellt wurde bei ihm gemäss Strafbefehl auch noch eine elektrische Zahnbürste; die scheint ihm aber tatsächlich zu gehören. Er darf sie nämlich bei der Staatsanwaltschaft wieder abholen, ist im Strafbefehl vermerkt.

Ins Gefängnis muss Matteo nun für 150 Tage. Ausserdem muss er eine Busse von 600 Franken bezahlen – und die Strafbefehlsgebühr von 1200 Franken.