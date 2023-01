Lenzburg/Aarau «Es ist enorm wichtig, dass die Ukrainer wissen, dass sie Freunde haben»: Zwei Organisationen sammeln Hilfsgüter Für Ukrainerinnen und Ukrainer in Not sind Sammelaktionen in Lenzburg und Aarau geplant. Zudem spannen zwei Hilfsorganisationen bei einem Projekt zusammen und wollen sogenannte «Unbreakable Points» aufbauen: Zufluchtsorte für einen vorübergehenden Aufenthalt.

Ukrainische Rettungskräfte stehen in der Innenstadt von Kiew vor einem beschädigten Hotelgebäude, das am 31. Dezember bei einem Raketenangriff getroffen wurde. Key

Die Menschen in der Ukraine brauchen Hilfe. In diesem ersten Winter nach Kriegsbeginn fallen vielerorts immer wieder die Strom-, Wärme- und Wasserversorgungen aus. Am Samstag, 14. Januar, finden zwei Sammlungen statt: in Aarau vom Verein Volunteers for Humanity, in Lenzburg von der Initiativgruppe Winterhilfe Ukraine.

Dort, im Kulturhaus Tommasini, ist Anfang Dezember eine erste Hilfsaktion lanciert worden – mit Erfolg. Svitlana Altherr von der Initiativgruppe spricht von einer grossartigen Unterstützung. Sie freut sich über die vielen Sach- und die grosszügigen Geldspenden sowie die freundlichen Worte. «Wir sind sehr dankbar und haben nicht mit einer so grossen Welle der Solidarität gerechnet», hält sie fest.

Mehr als 80 Säcke mit Kleidung sind zusammengekommen im Kulturhaus Tommasini. zvg

Die Spenderinnen und Spender seien im Minutentakt eingetroffen. Svitlana Altherr schätzt, dass es etwa 100 Personen waren. Eine Mehrheit sei aus der Region Aargau gekommen, es habe aber auch solche aus Zürich gegeben.

Viele seien länger geblieben und hätten ukrainische Süssigkeiten bei einer Tasse Kaffee oder Tee genossen. «Wir konnten viele nette Gespräche führen und über unser Land und unsere Geschichte erzählen.» Abgegeben wurden insgesamt mehr als 80 Säcke mit Kleidung. Ein Teil der Hilfsgüter sei schon in die Ukraine transportiert worden.

Drei grosse Lastwagen trafen am Bestimmungsort ein

Ebenfalls erfreulich: Von der Aktion erfahren hat die ortsansässige Hero Group. Das Unternehmen beschloss kurzerhand, 50 Tonnen Lebensmittel in die Ukraine zu schicken, etwas mehr als 100 Paletten. Es seien Lebensmittel, die gut zu lagern seien, sagt Mediensprecher Stephen Chetcuti, darunter Marmelade, gesunde Snacks, Suppe, Kekse, Tomatensauce oder Müeslimischungen. «Wir können nicht die Augen verschliessen und so tun, als wäre nichts passiert», stellt Chetcuti fest.

Die Hero Group hat 50 Tonnen Lebensmittel gespendet. zvg

Noch vor Weihnachten trafen drei grosse Lastwagen am Bestimmungsort ein. Gemäss seinen Informationen, fügt der Leiter der Unternehmenskommunikation an, sind die Lebensmittel bereits verteilt worden an Menschen in einem Lager für vertriebene Familien direkt hinter der ukrainischen Grenze in Kiew sowie an Familien in der Nähe der Frontlinie. «Wir freuen uns sehr, dass unsere kleine Geste Menschen in Not geholfen hat.»

Die Hero Group verurteile den Krieg gegen die Ukraine, hält Chetcuti fest. Alle Exporte nach Russland seien mit Ausnahme von Babynahrung gestoppt worden. Die Gewinne aus diesen Verkäufen würden an Organisationen gespendet, die denjenigen ukrainischen Familien helfen, die durch den Krieg vertrieben wurden.

Aufenthalt ist rund um die Uhr und kostenlos möglich

Die Lenzburger Initiativgruppe Winterhilfe Ukraine und der Verein Volunteers for Humanity rund um Gründerin und Präsidentin Marit Neukomm aus Oberentfelden gehen neu eine Zusammenarbeit ein. Bis Ende dieses Monats wollen sie alles Nötige organisieren für den Aufbau von mindestens zwei sogenannten «Unbreakable Points» in der Ukraine.

Gemäss Medienmitteilung handelt es sich um Zufluchtsorte im Osten des Landes, um Inseln der Sicherheit und der Wärme, die der Bevölkerung rund um die Uhr kostenlos für einen vorübergehenden Aufenthalt zur Verfügung stehen. «Es ist enorm wichtig, dass die Ukrainer wissen, dass sie Freunde haben, die sie nicht im Stich lassen», heisst es in der Medienmitteilung.

So kann ein «Unbreakable Point» aussehen. zvg

An der bevorstehenden Sammlung in Aarau – sowohl für die Ukraine als auch für Griechenland – gefragt sind: Schlafsäcke (keine Duvets oder Kissen), Wolldecken, Taschenlampen und Batterien, rezeptfreie Schmerzmittel, stromerzeugende Generatoren, Powerbanks, Skibekleidung, Kerzen, Frotteetücher, Männerkleidung.

Im Kulturhaus Tommasini in Lenzburg gesammelt werden: Schlafsäcke, Isomatten, Fleecedecken (keine Duvets oder Kissen), neuwertige Stoffspielzeuge, Kinderspielmatten, Sitzsäcke, neuwertige Baby-Wickelunterlagen, Stillkissen, Baby-Wickeldecken, Baby-Schlafsäcke, funktionierende Laptops, iPads, batteriebetriebene Radios, Powerbanks, Batterien.