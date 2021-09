Lenzburg/A1 Betrunken und auf Drogen: 35-Jähriger verunfallt auf Autobahn und muss Führerausweis abgeben Am Sonntagmorgen verlor ein Automobilist die Herrschaft über seinen Wagen und prallte gegen die Leitplanken. Er war alkoholisiert. Zudem besteht der Verdacht auf Drogeneinfluss.

Der BMW wurde beim Aufprall stark beschädigt, der Lenker blieb unverletzt. Kapo AG

In einem älteren BMW war der 35-Jährige am Sonntagmorgen auf der A1 in Richtung Zürich unterwegs. Kurz nach 7.30 Uhr verlor er bei Lenzburg die Herrschaft über den Wagen. Dieser geriet nach rechts, wo er zunächst mit der Randleitplanke kollidierte. In der Folge überquerte er die Fahrbahn, um dann gegen die Mittelleitplanke zu prallen.

Dort kam der BMW stark beschädigt zum Stillstand. Der Lenker blieb unverletzt. Allerdings stellte die Kantonspolizei Aargau fest, dass er alkoholisiert war. Weil zudem der Verdacht auf Drogeneinfluss bestand, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blut- und Urinprobe an. Die Polizei nahm ihm den Führerausweis ab.

