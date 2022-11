Grosser Rat Je ein Drittel für die Kinderbetreuung: Kanton und Gemeinden im Aargau sind dagegen

Am Dienstag berät der Grosse Rat über ein neues Modell für die Kinderbetreuung, das auch den Kanton in die Pflicht nehmen will. Von der Gemeindeammännervereinigung kommt Widerstand. Und ausgerechnet die SP ist sich uneins.