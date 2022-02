Lenzburg Zweiter Anlauf für Co-Working-Space: Diesmal auf dem Areal von Wisa Gloria In der ehemaligen Seilfabrik von Lenzburg hatte die Firma «gutundgut» einen Co-Working-Space installieren wollen. Wegen Maschinenlärms war das Projekt gescheitert. Der zweite Versuch soll in der ehemaligen Spielwarenfabrik starten.

Im zweiten Obergeschoss der ehemaligen Spielwarenfabrik möchten die Initianten einen Co-Working-Space einrichten. Sandra Ardizzone

Co-Working-Space – ein Space also, an dem co-geworkt wird. Oder zu Deutsch so viel wie: ein offener Arbeitsplatz, an dem Menschen aus verschiedenen Branchen arbeiten können, dann und so, wie sie möchten. Einen solchen Arbeitsplatz möchte die Firma «gutundgut» in der alten Spielwarenfabrik Wisa Gloria in Lenzburg aufbauen.

Es ist nicht der erste Versuch. Ende 2021 musste die Firma ein ähnliches Projekt begraben. In der ehemaligen Lenzburger Seilfabrik hätten ein Co-Working, Co-Living und/oder Treffpunkt entstehen sollen. Nur: Die Maschine im Nebenraum des geplanten Space machte zu viel Lärm. Das Projekt werde «schweren Herzens» abgebrochen, aber nicht final begraben, sagte Initiator Rafael Enzler von «gutundgut» damals gegenüber der AZ. Fügte aber auch an: «Vielleicht öffnet sich irgendwann an einem anderen Ort eine neue Gelegenheit.»

Ideen konkret, Finanzierung und Bedarf noch nicht

Irgendwann scheint jetzt zu sein. Oder zumindest ist der neue Co-Working-Space mit dem Namen Gloria in den Startlöchern: «Wir sind zurzeit einerseits auf der Suche nach Co-Workerinnen und Co-Workern, andererseits nach Investoren/Partnern», schreibt Enzler, der auch das Zukunftsbüro in Lenzburg mitbetreibt, auf Anfrage.

Noch ist also vieles im Argen. Die Vorstellungen jedoch, wie Gloria aussehen soll, sind bereits sehr konkret, wie einer Präsentation über das Projekt zu entnehmen ist. Auf 400 Quadratmetern im zweiten Obergeschoss der alten Spielzeugfabrik sollen 10 fixe und 15 flexible Arbeitsplätze entstehen. Ausserdem ein geschlossener Arbeitsbereich und ein Sitzungszimmer, eine Gemeinschaftszone (unter anderem mit Küche oder Platz für Kleinveranstaltungen) sowie eine Ausstellungszone. Auf Skizzen sind gar eine Lounge und eine Schlafkoje auszumachen.

Das Areal der ehemaligen Fabrik wird bereits vielfältig genutzt. Unter anderem sind darin ein Brocki zu finden, Ateliers verschiedener Künstlerinnen und Künstler sowie Bars. Die Vision der Co-Working-Space-Initianten lautet denn auch: «Gloria versteht sich als ergänzendes Angebot zum bestehenden Mix im Wisa-Gloria-Areal und möchte einen aktiven Beitrag zur Vernetzung leisten.»

Gloria soll «einem Biotop gleich» sein

Die Gründe, einen solchen Space zu betreiben, seien divers, ist der Präsentation weiter zu entnehmen. Unter anderem sollen Start-ups und KMU gefördert werden, an einem solchen Ort könnten Synergien genutzt und Wissen ausgetauscht werden. «Schaffung eines Treffpunkts für Wirtschaft, Kultur und Soziales», heisst es auf einer Präsentation über das Projekt. Und in blumiger: «Die Diversität an Nutzungen, einem Biotop in der Natur gleich, bereichert, belebt, stimuliert.»

Die finale Vision für Gloria sei: «Eine Heimat für regionale Unternehmer, kreative und andere aktive Menschen, die einander helfen, ihre Ideen in Firmen, Innovationen und sozialen Aktivitäten umzusetzen.» Diese Menschen werden nun eben gesucht. Ebenso solche, die das finanzieren – seien es Umbauten oder Mobiliar, und es wird eruiert, wie die Trägerschaft aussehen soll.