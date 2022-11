Lenzburg Zwei «Renovations-Experten» im Gespräch: Eine Historikerin und ein Arzt zu Gast im Müllerhaus Beim Tischgespräch «Lenzburg Persönlich» im Müllerhaus blickten die Historikerin Christine von Arx und der Arzt Felix Bertram hinter das äussere Erscheinungsbild und sprachen offen über ihre aktuellen Projekte.

Felix Bertram Christine von Arx und Moderator Tinu Niederhauser (v.l.). Markus Christen

Ein ewiger Traum des Menschengeschlechts ist derjenige nach der ewigen Jugend. Erzählerisch fand dieser Traum seinen vielfältigen Ausdruck im zeitlosen Mythologem des Jungbrunnens. Und auch wenn Träume für gewöhnlich die Realität auf gebührendem Abstand halten, im Fall des Jungbrunnens macht die Wirklichkeit in Form technischer und medizinischer Errungenschaften mit grossen Schritten Boden gut.

Felix Bertram ist ein ausgewiesener Fachmann sowohl für die medizinischen Prozeduren zur Verjüngung als auch für die psychologischen Aspekte des Jugendwunsches, der in der heutigen Zeit mitunter als regelrechter Jugendwahn erscheint.

Der Arzt und Unternehmer leitet an den Standorten Lenzburg, Aarau, Wohlen, Olten und bald Zürich mit Skinmed die grösste private Klinik für Dermatologie und plastische Chirurgie in der Schweiz. Am gestrigen Sonntagmorgen stellte er sich im Rahmen der Gesprächsreihe «Lenzburg Persönlich» im Müllerhaus den Fragen von Moderator Tinu Niederhauser.

Restaurant dient auch der Publicity

In der heutigen Zeit, so führte Bertram aus, sei die Sorge vor dem Älterwerden vor allem auf eine wachsende Diskrepanz zwischen äusserer Erscheinung und innerem Gefühl zurückzuführen. «Man schaut in den Spiegel und sieht müde aus, fühlt sich aber noch absolut fit. Unter diesen Voraussetzungen halte ich den Wunsch nach einer Verjüngung des Erscheinungsbildes für durchaus legitim», so der Arzt.

Bertram gab im Müllerhaus aber nicht nur einen Einblick in die Klinikarbeit. Äusserst offenherzig berichtete er auch von seinem unternehmerischen Schritt in die Spitzengastronomie, der im Mai mit der Eröffnung des mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichneten Restaurants Skin’s in Lenzburg erfolgte.

Zwei Millionen Franken habe ihn, so Bertram, der Aufwand zur Verkleinerung des Dachaufbaus gekostet, der durch die Intervention der Stadtbildkommission nötig wurde. «Hier hätte ich mir gewünscht, dass die Stadtbehörden proaktiv den Kontakt mit mir als Unternehmer gesucht hätten.»

Über den Mittag können sich im Restaurant Skin’s die rund 90 Mitarbeitenden seiner Lenzburger Klinik kostengünstig verpflegen und Bertram sagt ehrlich, dass die Eröffnung des Restaurants auch der Publicity und der Mitarbeiterbindung diene. «Wer diese Themen als Unternehmer nicht auf dem Bildschirm hat, wird es in Zukunft schwer haben», so der Arzt.

«Machen mit der Sanierung Geschichte sichtbar»

Neben Felix Bertram durfte das Müllerhaus gestern Vormittag auch Christine von Arx als Gesprächsgast begrüssen. Die Historikerin und ehemalige Leiterin des Museums Burghalde hat sich mit der Villa Sonnenberg an der Schlossgasse eines äusserst spannenden Renovationsprojektes angenommen. Im kommenden Herbst soll das denkmalgeschützte Gebäude als Kultur-Gästehaus Eröffnung feiern.

«Mit der Sanierung machen wir auch die Geschichte sichtbar», führte Christine von Arx aus. «Das äussere Erscheinungsbild der Villa Sonnenberg verweist auf die Barockzeit des 18. Jahrhunderts. Aber mit dem Umbau haben wir im Garten eine alte Quellfassung aus dem 17. Jahrhundert entdeckt und ach freigelegte Schichten des Hauses stammen aus dieser Zeit.»

Die Verknüpfung der Villa Sonnenberg und der Stadt Lenzburg

Als Antrieb für ihre Tätigkeit benennt Christine von Arx das Potenzial, das sie in kulturellen Einrichtungen entdecke und das sie entwickeln möchte. «Solche Häuser wie die Villa Sonnenberg sind gesellschaftlich sehr wertvoll. Die Villa ist mit der Geschichte und der Identität von Lenzburg eng verknüpft.»

Das gestrige Gespräch fand übrigens vor vollbesetzten Zuschauerrängen statt. Ein toller Erfolg für Michelle Müller, die neue Geschäftsleiterin der Stiftung Müllerhaus, die es sich zum Ziel gesetzt hat, noch mehr Menschen und Leben ins Müllerhaus zu locken.